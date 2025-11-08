في معقل "اليهود الأثرياء".. ممداني يثير قلق إسرائيل

كتب موقع " ":

فجر فوز السياسي الأميركي زهران ممداني بمنصب عمدة مدينة نيويورك موجة من القلق والغضب ، بعدما كشفت النتائج عن دعم شعبي واسع له رغم مواقفه العلنية المؤيدة للفلسطينيين والرافضة للاحتلال ، في سابقة نادرة في الساحة السياسية الأميركية، بحسب تقرير لوكالة أسوشيتد برس.



وتخشى أوساط سياسية إسرائيلية أن يشير فوز ممداني، الذي حصل على دعم حوالي ثلث الناخبين اليهود في نيويورك، إلى تحول جذري في المزاج السياسي الأميركي، لا سيما وسط الجيل الشاب من ، والذي تأثر بشدة بالحرب على غزة عام 2023.



ورغم تركيز حملته على قضايا محلية مثل ارتفاع الإيجارات ونقص خدمات رعاية الأطفال، فإن تصريحاته التي وصف فيها بأنها تمارس "الإبادة الجماعية" في غزة، وتعهد باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا زار نيويورك، كانت محور ردود الأفعال الإسرائيلية الغاضبة.



ووصفه مسؤولون إسرائيليون بأنه "معاد للسامية"، في حين حث وزير شؤون الشتات الإسرائيلي يهود نيويورك على الهجرة إلى إسرائيل، معتبرا أن المدينة "سلمت مفاتيحها لمناصر لحماس".

وقال شموئيل روزنر، المحلل في "معهد سياسة الشعب اليهودي" في تحليل إنه "حتى في المدينة (نيويورك) التي تشهد تركيزا هائلا للقوة والمال اليهوديين والنفوذ الثقافي والسياسي اليهودي، حتى في هذا المكان، يمكن انتخاب أميركي يرفع شعارا واضحا معاديا لإسرائيل ... ما فعله ممداني يُثبت أن الوقوف في وجه إسرائيل... قد يكون مربحا سياسيا، أو على الأقل غير ضار."



وتقول هانا ييجر، وهي من سكان القدس، في تعليقها على فوز ممداني إنه خبر "سيئ للغاية. بالنسبة لليهود، ولإسرائيل، وللجميع، إنه أمر سيئ للغاية. ماذا عسانا أن نقول غير ذلك؟".



وفي الجانب الفلسطيني، قال السياسي مصطفى البرغوثي: "إن انتخاب ممداني أمر ملهم حقا. إنه يعكس انتفاضة كبيرة بين جيل الشباب في ، بما في ذلك جيل الشباب اليهودي، ضد الظلم السياسي والاجتماعي".



وأضاف"يظهر فوز ممداني أن القضية أصبحت قضية انتخابية داخلية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة ".



، أكد ممداني التزامه بمناهضة معاداة السامية وبناء تحالفات مع قيادات يهودية، مشيرا في خطاب فوزه إلى سعيه لحماية جميع سكان المدينة، بمن فيهم اليهود. (سكاي نيوز)