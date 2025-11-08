اكتشاف بئر غاز في مصر

Advertisement

أعلنت مصر، السبت، عن كشف جديد للغاز في .وقالت في بيان إن "شركة حققت كشفا للغاز في الصحراء الغربية".وتابع البيان: "تم وضع البئر الجديدة المكتشفة على خريطة الإنتاج بمعدل 16 مليون قدم مكعب غاز و750 برميل متكثفات يوميا".وحسب الوزارة، فـ"من المنتظر إضافة 15 مليار قدم مكعب غاز إلى الاحتياطيات من هذا الكشف الذى تم تحقيقه فى خزان طبقة البحرية السفلى".وختم البيان: "يجرى حاليا إعادة تقييم لهذا الخزان بالمنطقة، لاختيار أفضل المواقع لحفر آبار جديدة مستقبلا بما يدعم زيادة الإنتاج وتعظيم الاحتياطيات من ". (سكاي نيوز)