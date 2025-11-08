Advertisement

إقتصاد

اكتشاف بئر غاز في مصر

Lebanon 24
08-11-2025 | 08:10
أعلنت مصر، السبت، عن كشف جديد للغاز في الصحراء الغربية.
وقالت وزارة البترول في بيان إن "شركة بدر الدين للبترول حققت كشفا للغاز في الصحراء الغربية".

وتابع البيان: "تم وضع البئر الجديدة المكتشفة على خريطة الإنتاج بمعدل 16 مليون قدم مكعب غاز و750 برميل متكثفات يوميا".

وحسب الوزارة، فـ"من المنتظر إضافة 15 مليار قدم مكعب غاز إلى الاحتياطيات من هذا الكشف الذى تم تحقيقه فى خزان طبقة البحرية السفلى".

وختم البيان: "يجرى حاليا إعادة تقييم لهذا الخزان بالمنطقة، لاختيار أفضل المواقع لحفر آبار جديدة مستقبلا بما يدعم زيادة الإنتاج وتعظيم الاحتياطيات من الغاز". (سكاي نيوز)
