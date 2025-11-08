24
عربي-دولي
ارتفاع لافت في رفض طلبات لجوء سوريين بألمانيا
Lebanon 24
08-11-2025
|
08:19
A-
A+
شهد تشرين الأول الماضي ارتفاعًا ملحوظًا في عدد طلبات اللجوء الأولية المرفوضة المقدمة من سوريين في
ألمانيا
، إذ رفض المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين 1906 طلبات، مقابل 163 طلبًا فقط بين كانون الثاني وأيلول.
وفي مطلع كانون الأول الماضي علّق المكتب معظم قراراته بشأن طلبات السوريين بسبب التطورات في
سوريا
عقب الإطاحة بالرئيس
بشار الأسد
، مع استمرار القرارات الشكلية وتلك الخاصة بمرتكبي الجرائم والمصنّفين خطرين أمنيًا.
وأكد: "أصدر المكتب في حالات فردية مبررة قرارات رفض كاملة بحق مواطنين سوريين"، مشيرًا إلى أن أحكام المحاكم تؤيد توجّه رفض
الطعون
، وأن الوضع المتغير في سوريا لا يفرض حظر ترحيل شامل، خصوصًا للرجال الشباب الأصحاء. ومنذ نهاية أيلول عاد المكتب للبت في ملفات "الرجال الشباب القادرين على العمل وغير المصحوبين"، مع إمكانية الرفض الكامل عند غياب أسباب فردية للاضطهاد.
على صعيد متصل، يدفع المستشار فريدريش ميرتس نحو استئناف الترحيل إلى سوريا سريعًا، فيما قال
وزير الداخلية
ألكسندر دوبرينت: "نسعى لإبرام اتفاقيات مع سوريا تتيح تنفيذ عمليات الترحيل إليها"، مضيفًا أنه يهدف للتوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام لبدء ترحيل مرتكبي الجرائم ولاحقًا غير الحاصلين على حق الإقامة. (سكاي نيوز)
