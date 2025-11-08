ارتفاع لافت في رفض طلبات لجوء سوريين بألمانيا

Advertisement

وفي مطلع كانون الأول الماضي علّق المكتب معظم قراراته بشأن طلبات السوريين بسبب التطورات في عقب الإطاحة بالرئيس ، مع استمرار القرارات الشكلية وتلك الخاصة بمرتكبي الجرائم والمصنّفين خطرين أمنيًا.وأكد: "أصدر المكتب في حالات فردية مبررة قرارات رفض كاملة بحق مواطنين سوريين"، مشيرًا إلى أن أحكام المحاكم تؤيد توجّه رفض ، وأن الوضع المتغير في سوريا لا يفرض حظر ترحيل شامل، خصوصًا للرجال الشباب الأصحاء. ومنذ نهاية أيلول عاد المكتب للبت في ملفات "الرجال الشباب القادرين على العمل وغير المصحوبين"، مع إمكانية الرفض الكامل عند غياب أسباب فردية للاضطهاد.على صعيد متصل، يدفع المستشار فريدريش ميرتس نحو استئناف الترحيل إلى سوريا سريعًا، فيما قال ألكسندر دوبرينت: "نسعى لإبرام اتفاقيات مع سوريا تتيح تنفيذ عمليات الترحيل إليها"، مضيفًا أنه يهدف للتوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام لبدء ترحيل مرتكبي الجرائم ولاحقًا غير الحاصلين على حق الإقامة. (سكاي نيوز)