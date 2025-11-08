إسرائيل توضح دورها في توزيع مساعدات غزة بمشاركة أميركية

Advertisement

بعد أن أعلن مسؤول أميركي أن " " الذي يقوده الجيش الأميركي، والمكلف بتنفيذ خطة للسلام في غزة، سيحل محل في الإشراف على المساعدات الإنسانية للقطاع، نفى مسؤول إسرائيلي ذلك.وأوضح المسؤول الأمني اليوم السبت أن القوات الأميركية تشارك فقط في تنسيق ونقل المساعدات مع إسرائيل، مؤكداً أن ستواصل وضع السياسات والإشراف والمراقبة بشكل مشترك، مشدداً على أن دمج مستمر بالفعل.إلى ذلك، أكد المسؤول أن ستقود التنسيق مع مع استمرار القيود المفروضة على قائمة المنظمات غير الحكومية التي ترسل المساعدات، وعلى دخول ما تسمى بالمواد ذات الاستخدام المزدوج، والتي تعتبرها إسرائيل ذات استخدامات مدنية وعسكرية، وفق " ". (العربية)