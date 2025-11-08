Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل توضح دورها في توزيع مساعدات غزة بمشاركة أميركية

08-11-2025 | 08:29
بعد أن أعلن مسؤول أميركي أن "مركز التنسيق" الذي يقوده الجيش الأميركي، والمكلف بتنفيذ خطة الرئيس ترامب للسلام في غزة، سيحل محل إسرائيل في الإشراف على المساعدات الإنسانية للقطاع، نفى مسؤول إسرائيلي ذلك.
وأوضح المسؤول الأمني الإسرائيلي اليوم السبت أن القوات الأميركية تشارك فقط في تنسيق ونقل المساعدات مع إسرائيل، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ستواصل وضع السياسات والإشراف والمراقبة بشكل مشترك، مشدداً على أن دمج لجنة التنسيق مستمر بالفعل.


إلى ذلك، أكد المسؤول أن الولايات المتحدة ستقود التنسيق مع المجتمع الدولي مع استمرار القيود المفروضة على قائمة المنظمات غير الحكومية التي ترسل المساعدات، وعلى دخول ما تسمى بالمواد ذات الاستخدام المزدوج، والتي تعتبرها إسرائيل ذات استخدامات مدنية وعسكرية، وفق "رويترز". (العربية) 
