لا مياه في إيران.. وقرار عاجل

وتشهد تراجعًا حادًا في معدلات الأمطار، وصفه مسؤولون بأنه "الأدنى منذ قرن تقريبًا"، ما أدى إلى انخفاض منسوب الخزانات التي تغذي العاصمة إلى أدنى مستوى منذ عقود، بحسب مدير شركة مياه طهران محسن أردكاني.وكان قد حذر سابقًا من أنّ طهران قد تضطر إلى إجلاء سكانها إذا لم تهطل الأمطار قبل نهاية العام، قائلاً: "إذا لم تمطر، سنبدأ بتقنين المياه بين أواخر تشرين الثاني وأوائل كانون الأول، وحتى مع التقنين قد ننفد من المياه".وأدى تراجع هطول الأمطار وضعف تدفّق المياه من السدود إلى تفاقم الأزمة، فيما قطعت المياه مرارًا عن أحياء عدة خلال الأشهر الأخيرة بهدف خفض الاستهلاك، إلى جانب انقطاعات شبه يومية للكهرباء خلال الصيف الماضي. (ارم)