عربي-دولي
سجن إسرائيلي تحت الأرض.. تحقيق يكشف عن لحظات دموية عاشها السجناء
Lebanon 24
08-11-2025
|
09:00
photos
كشف تحقيق لصحيفة "الغارديان" عن احتجاز عشرات
الفلسطينيين
من
قطاع غزة
في سجن إسرائيلي تحت الأرض داخل مجمع "راكيفيت"، بإشراف مصلحة السجون، محرومين من الغذاء الكافي والتواصل مع عائلاتهم ومن معرفة ما يجري خارجًا. السجن، الذي أعيد فتحه بعد هجمات 7 تشرين الأول 2023 بقرار من وزير
الأمن القومي
إيتمار بن غفير، كان مغلقًا منذ عام 1985 وصُمم في الثمانينيات لاستيعاب 15 سجينًا ذوي خطورة أمنية عالية، لكن التحقيق أفاد باحتجاز نحو 100 معتقل خلال الأشهر الأخيرة.
تقع الزنازين وغرفة لقاء المحامين والفناء الصغير للتمرين بالكامل تحت الأرض، ما يحرم السجناء من ضوء الشمس والهواء النقي لأشهر، في ظروف وُصفت بـ"القمعية للغاية".
وبحسب محامين من "اللجنة العامة لمناهضة التعذيب
في إسرائيل
" (PCATI)، تنتهك هذه الظروف القانون الإنساني الدولي وتصل حدّ التعذيب، مع شهادات عن ضرب متكرر وإساءة جسدية وحرمان من رعاية طبية مناسبة، واستخدام كلاب مدرّبة، إضافة إلى نقص حاد في التهوية وزنازين تضم ثلاثة أو أربعة أشخاص بلا نوافذ.
أشارت شهادات إلى آثار نفسية وجسدية شديدة، منها اضطرابات النوم، انخفاض إنتاج فيتامين D، وضعف المناعة ومشكلات تنفسية.
ورغم انتهاء العمليات العسكرية رسميًا، تؤكد PCATI استمرار احتجاز آلاف الفلسطينيين في ظروف "حربية" واعتقال كثيرين دون محاكمة أو اتهامات واضحة. ولم ترد مصلحة السجون
الإسرائيلية
على أسئلة الصحيفة بشأن عدد وهوية المحتجزين أو معايير اختيارهم وإجراءاتهم القضائية. (روسيا اليوم)
