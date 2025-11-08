Advertisement

عربي-دولي

أسرار "المنطقة 51".. ما هي الخطط الصينية هناك؟

Lebanon 24
08-11-2025 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1439697-638982170947026493.png
Doc-P-1439697-638982170947026493.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في أعماق صحراء غوبي، تحتفظ قاعدة لوب نور الجوية بسرّية كثيفة جعلت خبراء يصفونها بـ"المنطقة 51" الصينية، بوصفها القلب النابض لبرنامج بكين لتطوير الطائرات الشبحية في سباق مباشر مع التفوق الجوي الأميركي في المحيطين الهندي والهادئ، وفق "التايمز" البريطانية.
Advertisement

صور أقمار صناعية حديثة أظهرت طائرتين شبحيتين من الجيل السادس تقفان على مدرج القاعدة تحت الشمس: طراز "جيه-36" و"جيه دي إكس" (المعروفة أيضاً بـ"جيه-50")، لم تدخلا الخدمة بعد، لكنهما تمثلان رأس الحربة للطموح الصيني. ورغم السرّية، تُبقي الصين الطائرات مرئية للأقمار الصناعية عمداً، إذ يرى الخبير الجوي دوغلاس باري أن تركها في العراء "إظهار مدروس للقدرات".

تشير وثائق لوزارة الدفاع الأميركية إلى أن "جيه-36" صُمِّمت لتنسيق هجمات جماعية تستخدم مسيّرات ذكية مُدارة بالذكاء الاصطناعي، على غرار برنامج "لويل وينغمان" الأميركي. ويأتي ذلك ضمن تحول جذري في سلاح الجو الصيني من اعتمادٍ سابق على طائرات سوفياتية قديمة إلى منافسة جدّية للأسطول الأميركي، رغم محدودية الخبرة القتالية الميدانية.

وفي مقابل تقدّم لافت في مجال المسيّرات للاستطلاع والمراقبة، التي توفّر "العين والأذن" لتوجيه الصواريخ الباليستية المضادة للسفن نحو حاملات الطائرات، تواجه الصين تحديات على صعيد الطيران البحري، إذ تُعد "جيه-15" على الحاملات أضعف من حيث نسبة الدفع إلى الوزن مقارنة بنظيرتها الأميركية "إف-35 سي".

لم تعد لوب نور قاعدة عادية، بل نافذة نادرة على سباق تسلّح خفي بين بكين وواشنطن، ورمزًا لتحول استراتيجي يرفع سلاح الجو الصيني من قوة إقليمية إلى منافس عالمي. (العين)
مواضيع ذات صلة
"شياطين الغبار" تكشف أسرار الرياح على سطح المريخ!
lebanon 24
08/11/2025 20:14:54 Lebanon 24 Lebanon 24
ايران تبث وثائقيا تكشف فيه "أسرار" إسرائيل النووية!
lebanon 24
08/11/2025 20:14:54 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز" عن الحكومة الصينية: لا نستبعد إطلاقاً استخدام القوة بشأن تايوان
lebanon 24
08/11/2025 20:14:54 Lebanon 24 Lebanon 24
"ريسورس إي يو": تحرّك استراتيجي لإنهاء الاعتماد على المعادن الصينية
lebanon 24
08/11/2025 20:14:54 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

وزارة الدفاع

البريطانية

البريطاني

القاعدة

الصينية

واشنطن

الهندي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:27 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:23 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:01 | 2025-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2025-11-08
12:25 | 2025-11-08
12:10 | 2025-11-08
11:35 | 2025-11-08
11:20 | 2025-11-08
11:05 | 2025-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24