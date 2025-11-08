ترامب: أنهوا "الفيلباستر" الآن

Advertisement

وكتب على "تروث سوشيال": " يفوزون من خلال تدمير اقتصادنا العظيم والمعجزة… أنهوا الفيلباستر!". وعلى الموقع الرسمي للبيت الأبيض، قال: "إذا لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق، فعلى الجمهوريين إلغاء الفيلباستر فورًا والاهتمام بعمّال أميركا".والفيلباستر آلية في تسمح لأقلية من الأعضاء بعرقلة التشريعات، ويتطلّب كسرها غالبًا 60 صوتًا. ويأتي ذلك فيما دخل الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية يومه الـ34، إذ أعلنت "سي بي إس" أن مجلس الشيوخ في عطلة حتى الإثنين المقبل، ما يمدّد الأزمة ويقرّبها من الرقم القياسي البالغ 35 يومًا.