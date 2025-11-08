Advertisement

عربي-دولي

ترامب: أنهوا "الفيلباستر" الآن

Lebanon 24
08-11-2025 | 10:50
اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الديمقراطيين بـ"تدمير اقتصادنا العظيم"، داعيًا إلى إنهاء الإعاقة البرلمانية (الفيلباستر).
 وكتب على "تروث سوشيال": "الديمقراطيون يفوزون من خلال تدمير اقتصادنا العظيم والمعجزة… أنهوا الفيلباستر!". وعلى الموقع الرسمي للبيت الأبيض، قال: "إذا لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق، فعلى الجمهوريين إلغاء الفيلباستر فورًا والاهتمام بعمّال أميركا".

والفيلباستر آلية في مجلس الشيوخ تسمح لأقلية من الأعضاء بعرقلة التشريعات، ويتطلّب كسرها غالبًا 60 صوتًا. ويأتي ذلك فيما دخل الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية يومه الـ34، إذ أعلنت "سي بي إس" أن مجلس الشيوخ في عطلة حتى الإثنين المقبل، ما يمدّد الأزمة ويقرّبها من الرقم القياسي البالغ 35 يومًا.
 
