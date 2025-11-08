هيغسيث: اللحظة الحالية تشبه ما قبل الحرب العالمية الثانية

Advertisement

وقال خلال فعالية في : "لقد حلت لحظة شبيهة بما كان في عام 1939، أو كما نأمل كما كان في عام 1981… الأعداء يتحدّون والتهديدات تتصاعد. أنتم تشعرون بذلك، وأنا أشعر بذلك".ودعا إلى الاستعداد "لتجنّب الحرب" عبر إصلاح شامل في ، مشيرًا إلى بطء الاستجابة الأميركية سابقًا للتهديدات الخارجية، لكنه أكد أن "كل شيء سيتغيّر" مع تضافر الجهود داخل الوزارة وتثبيت الصناعية الدفاعية.ويأتي ذلك بعد قرار الرئيس الأميركي مطلع أيلول بإعادة تسمية إلى ، مبرّرًا الخطوة بأنها "تعكس وضع الأمور في العالم"، فيما كان هيغسيث قد لفت سابقًا إلى أن "لم تفُز بأي صراع كبير" منذ تغيير التسمية الأصلية.