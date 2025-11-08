Advertisement

عربي-دولي

هيغسيث: اللحظة الحالية تشبه ما قبل الحرب العالمية الثانية

Lebanon 24
08-11-2025 | 10:56
شبّه وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث اللحظة الراهنة بما قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية عام 1939، محذّرًا من تصاعد التوترات العالمية.
وقال خلال فعالية في واشنطن: "لقد حلت لحظة شبيهة بما كان في عام 1939، أو كما نأمل كما كان في عام 1981… الأعداء يتحدّون والتهديدات تتصاعد. أنتم تشعرون بذلك، وأنا أشعر بذلك".

ودعا إلى الاستعداد "لتجنّب الحرب" عبر إصلاح شامل في البنتاغون، مشيرًا إلى بطء الاستجابة الأميركية سابقًا للتهديدات الخارجية، لكنه أكد أن "كل شيء سيتغيّر" مع تضافر الجهود داخل الوزارة وتثبيت القاعدة الصناعية الدفاعية.

ويأتي ذلك بعد قرار الرئيس الأميركي مطلع أيلول بإعادة تسمية وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب، مبرّرًا الخطوة بأنها "تعكس وضع الأمور في العالم"، فيما كان هيغسيث قد لفت سابقًا إلى أن الولايات المتحدة "لم تفُز بأي صراع كبير" منذ تغيير التسمية الأصلية.
