صاروخ "براهموس" الهندي الروسي.. عقود تصدير جديدة تكشف قدراته الخارقة

وأوضح كاتب التقرير ماوريتسيو سباراتشينو أن صاروخ "براهموس" نتاج تعاون بين منظمة الأبحاث والتنمية الدفاعية الهندية وشركة "إن بي أو ماشينوستروينيا" الروسية، ويستمد اسمه من نهري براهمابوترا في الهند وموسكو في روسيا.ويُعد "براهموس" نسخة مطوّرة من الصاروخ الروسي "بي-800 أونيكس" المضاد للسفن، ويعمل بنظام دفع ثنائي المراحل يجمع بين محرك صاروخي وآخر نفاث، قادر على حمل رأس حربي يزن 300 كلغ، ويبلغ مداه نحو 290 كلم بسرعة تقارب 3 ماخات، ما يجعله من أسرع صواريخ الكروز في العالم.أشار الكاتب إلى أن الشركة الهندية الروسية "براهموس آيروسبيس" المساهمة في تصنيع الصاروخ، وقّعت الشهر الماضي عقود تصدير مع دولتين جديدتين بقيمة تقارب 455 مليون دولار.وأعلن الهندي راجناث سينغ عن الصفقة خلال إطلاق الدفعة الأولى من صواريخ براهموس في مركز الدمج والاختبارات بمدينة لوكناو بولاية أوتار براديش، مشيدًا بسرعة الصاروخ ودقته، ومعتبراً إياه رمزًا لتطور القدرات الدفاعية الهندية.وأوضح سينغ أن المصنع الجديد في لوكناو سينتج نحو 100 صاروخ سنويًا، مع عائدات اقتصادية متوقعة تصل إلى 30 مليار روبية (نحو 340 مليون دولار) وضرائب بقيمة 5 مليارات روبية (حوالي 56 مليون دولار).وختم الوزير مؤكداً أن عقود التصدير تعكس الثقة العالمية بصناعة السلاح الهندية، من دون الدولتين المستوردتين.وذكر الكاتب أن الفلبين كانت أول مشتر أجنبي لصاروخ "براهموس"، حيث وقّعت الشركة الهندية الروسية في كانون الثاني 2022 عقدا مع الفلبينية لتزويدها بـ3 شحنات من براهموس، وذلك بقيمة بلغت 375 مليون دولار أميركي.وفي آذار من العام الماضي، أشارت تسريبات إلى صفقة لبيع 200 صاروخ "براهموس" للبحرية الهندية.وأضاف الكاتب أن من بين الدول الأخرى المهتمة بهذه المنظومة الدفاعية إندونيسيا وفيتنام وتايلاند، موضحا أن الهند تهدف من خلال هذه الصفقات المحتملة إلى ترسيخ حضورها في سوق الصناعات الدفاعية عالميا.الشركة الهندية الروسية "براهموس آيروسبيس" المصنّعة للصاروخ أبرمت خلال الشهر الماضي عقود تصدير إلى دولتين جديدتين بقيمة إجمالية بلغت نحو 455 مليون دولار أميركي.ويتراوح طول الصاروخ بين 8 أمتار للصواريخ المطلقة جوا، و8.2 أمتار للصواريخ المطلقة برا وبحرا، ويبلغ قطره 0.67 متر، ويبلغ وزن الإطلاق ما بين 2200 و3 آلاف كيلوغرام.ولصاروخ براهموس قدرة على التحليق في ارتفاعات مختلفة، إذ يمكنه الوصول إلى ارتفاع أقصاه 15 كيلومترا، كما له القدرة على الطيران في ارتفاعات منخفضة تصل إلى 10 أمتار برا و3 أمتار فوق سطح البحر.كما أن التحليق المنخفض للصاروخ يتيح له فرصة اعتراض الأهداف السطحية، وفي الوقت نفسه، يجعل رصده واعتراضه أكثر صعوبة. (الجزيرة)