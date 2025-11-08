بدء التصويت الخاص للقوات الأمنية والنازحين استعدادًا للانتخابات البرلمانية في العراق

Advertisement

يدلي نحو 1.3 مليون ناخب من القوات العسكرية والأمنية والنازحين بأصواتهم يوم غد في اقتراع خاص يسبق التصويت في الانتخابات البرلمانية العامة الثلاثاء المقبل.وذكرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن قوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية وقوات البيشمركة الكردية والحشد الشعبي والنازحين سيدلون بأصواتهم في التصويت الخاص صباح يوم غد وتستمر حتى الساعة السادسة مساء حيث ستغلق صناديق الاقتراع إلكترونيا.وذكرت أن الناخبين سيدلون بأصواتهم في 807 مراكز انتخابية تضم 4501 محطة انتخابية في أرجاء البلاد.و منذ ساعات صباح اليوم السبت ، ساد الصمت الانتخابي وتوقفت بشكل تام جميع وسائل الدعاية حيث يحظر خلالها ممارسة الأنشطة الدعائية للمرشحين.وبحسب تعليمات المفوضية ، سيتم خلال فترة الصمت الانتخابي التوقف عن أي عمل يندرج تحت الترويج للمرشح أو الحزب من أجل كسب تأييد الجمهور كما طالبت بالتركيز خلال فترة الصمت الإنتخابي على تثقيف الناخبين بأهمية المشاركة في الانتخابات لأن الصمت يهدف إلى توفير أجواء الحياة والهدوء للناخبين وتوعيتهم.وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت أن الانتخابات البرلمانية المقبلة سوف لن تشهد فرض إجراءات حظر التجوال أو تقييد حركة المركبات وأن جميع الشوارع والطرق ستكون مفتوحة لتسهيل حركة الناخبين.(روسيا اليوم)