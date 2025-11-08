24
تزايد أعداد العمال الأردنيين في إيلات يثير مخاوف في إسرائيل
Lebanon 24
08-11-2025
|
12:10
تحدثت صحيفة "
معاريف
" في تقرير لها عن تحذير في مدينة إيلات بجنوب
إسرائيل
مما وصفته بـ"آلاف القنابل الموقوتة"، مشيرة إلى العمال
الأردنيين
الذين يدخلون إلى المنطقة.
وحسب "معاريف"، ففي كل صباح، بين الساعة 06:00 و 09:00، يدخل حشد كبير من الأردنيين إلى إيلات. ولتحديد العدد بدقة، أكثر من 2,500، فيما يأتي هذا بعد أن وافقت سلطة الهجرة في وقت سابق من هذا العام على زيادة عدد التصاريح.
ووفق تقرير الصحيفة، الغالبية العظمى منهم يدخلون للعمل في الفنادق، في حين يرفض سكان إيلات التعود على هذا الوضع الجديد-القديم، ويحذرون مرارا وتكرارا: "في النهاية سينفجر هذا في وجوهنا". ويزعمون أنها عادة خطيرة قد تؤدي يومًا ما، ربما، إلى "المذبحة التالية"، على حسب ادعائهم.
