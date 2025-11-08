24
عربي-دولي
سوريا: القبض على مطلوبين وتفكيك خلايا إرهابية بعملية أمنية مشتركة
Lebanon 24
08-11-2025
|
12:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وزارة الداخلية
السورية
أن وحداتها الأمنية نفذت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، عملية أمنية واسعة استهدفت خلايا إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" في عدد من المحافظات، وذلك استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، ومتابعة حثيثة لتحركات هذه العناصر على مدى الأسابيع الماضية.
وقالت الداخلية في بيان السبت، إن "هذه العملية تأتي في إطار الجهود الوطنية المستمرة لمكافحة الإرهاب، والتصدي للمخططات التي تستهدف أمن الوطن وسلامة المواطنين".
كما أوضحت أن العملية أسفرت عن تفكيك عدة خلايا إرهابية، وإلقاء القبض على العديد من العناصر المطلوبة، إضافة إلى ضبط مواد وأدلة على ارتباطهم بأنشطة إرهابية يجري حالياً تحليلها واستكمال التحقيقات بشأنها من قبل الجهات المختصة.
كذلك بينت أن "هذه العملية تجسد مستوى التنسيق العالي بين
الأجهزة الأمنية
وكفاءتها في التعامل الاستباقي مع التهديدات، بما يرسخ الالتزام الثابت بحماية أمن الوطن واستقراره". (العربية)
