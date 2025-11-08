جثمان إسرائيلي يعود من غزة… و15 فلسطينياً في المقابل

Advertisement

تسلّمت يوم السبت عبر الدولي جثمان ليؤور رودايف، وهو إسرائيلي من أصول أرجنتينية قُتل خلال عملية السابع من تشرين الأول 2023، مؤكدة أنها أعادت في المقابل جثامين 15 فلسطينيا في إطار تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار القائم في غزة منذ 10 أكتوبر.وبحسب بيان الجيش ، جرى التعرف على الجثمان في المعهد الوطني للطب الشرعي بالتعاون مع الشرطة والحاخامية العسكرية، قبل إبلاغ عائلة رودايف لاستكمال إجراءات الدفن.ومع استعادة جثمانه، يبقى داخل غزة خمس جثامين أخرى تعود لثلاثة إسرائيليين وتايلاندي خُطفوا خلال هجوم 2023، إضافة إلى جندي إسرائيلي فقد خلال حرب 2014. وعند بدء الهدنة كانت تحتجز 48 شخصاً، بينهم 20 على قيد الحياة و28 تأكدت وفاتهم من أصل 251 خُطفوا في السابع من أكتوبر.ورحّب منتدى عائلات الرهائن بعودة الجثمان، معتبراً أن الخطوة تمنح "راحة مرة" لعائلة عاشت لأكثر من عامين في دائرة القلق، مضيفاً: "لن نتوقف قبل عودة آخر رهينة".ورغم التوترات المتقطعة، لا تزال الهدنة سارية. وتواصل إسرائيل اتهام حماس بإبطاء عملية إعادة الجثامين، فيما تقول الحركة إن العديد منها ما زال تحت أنقاض الدمار الواسع، وإن انتشالها يحتاج معدات ثقيلة غير متوفّرة بسبب الحصار.