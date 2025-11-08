الرحلات الجوية في أميركا تتأثر بالإغلاق الحكومي المستمر منذ تشرين الأول

Advertisement

أعلنت مساعدة وزير الأمن الداخلي الأمريكي تريشا ماكلافلين عن تزايد في تأخير الرحلات الجوية في بسبب الإغلاق الحكومي المستمر.وقالت ماكلافلين في تصريح لقناة "فوكس نيوز"، يوم السبت، إنه "كل يوم سيواجه الأمريكيون المزيد من التأخير والمشاكل المتعلقة بعدم حصول العاملين في إدارة سلامة النقل على رواتبهم".وسبق لإدارة الرئيس الأمريكي أن فرضت قيودا على النقل الجوي في عدد من المطارات الأمريكية اعتبارا من 7 تشرين الثاني الجاري.وحسب بيانات المواقع المتابعة للملاحة الجوية، فقد تم إلغاء 1025 رحلة جوية في الولايات المتحدة وتأخير 7 آلاف رحلة أخرى يوم 7 تشرين الثاني، إضافة إلى إلغاء 879 رحلة وتأخير 2300 خلال النصف الأول من يوم السبت.يذكر أن الإغلاق الحكومي مستمر في الولايات المتحدة منذ 1 تشرين الأول الماضي على خلفية الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس بشأن القانون حول تمويل الحكومة، مما أسفر عن فصل أو تعليق عمل العديد من الموظفين الحكوميين.وقد أصبحت فترة الإغلاق الحالية الأطول في تاريخ الولايات المتحدة. (روسيا اليوم)