ممثل هوليوودي شهير يروي كيف سبق إعلان مقتل بن لادن للعالم!

Advertisement

أعاد الممثل العالمي دواين ، المعروف بلقب "ذا روك"، سرد كواليس تلقيه خبر مقتل قبل الإعلان الرسمي للرئيس الأميركي السابق في أيار 2011.وأوضح جونسون خلال مشاركته في Awards Chatter أن اتصالاً غير مباشر وصله عبر "صديق صديقه"، دون أن يكشف أسماء أو تفاصيل إضافية حول هوية الجهة التي زودته بالمعلومة.وقال جونسون إن المكالمة جاءت مختصرة وواضحة: "الأمر انتهى". وبحسب روايته، أُبلغ بأن الرئيس الأميركي سيلقي خطابًا بعد نحو عشرين دقيقة. وأضاف: "اعتقدت أن الوقت مناسب للتعبير عن ببلدي من دون الخوض في التفاصيل، فكتبت التغريدة فورًا".إلا أنّ تغريدته خرجت قبل الخطاب الرسمي بحوالي نصف ساعة، ما دفع أحد المتصلين به إلى تدارك الأمر قائلاً له إن الإعلان لم يصدر بعد. وقال جونسون ضاحكًا وهو يستعيد اللحظة: "قلت لنفسي: يا للهول! لقد سبقت البيت الأبيض!".وكان منشوره ليلة 1 أيار 2011 يقول:"وصلتني كلمة ستصدم العالم. أرض الأحرار… موطن الشجعان. فخور جداً بكوني أميركياً!"وبعد قرابة ساعة، خرج بخطابه الشهير من ليعلن مقتل في آباد على يد وحدة "سيل تيم 6".أمّا عن مصدره، فاكتفى جونسون بالقول مازحًا: "لدي أصدقاء في أماكن عالية وأماكن منخفضة. إذا أخبرتك، لن أحتاج لقتلك… ربما فقط لقطع رأسك!"، قبل أن يضيف بجدية أن من أبلغه ربما كان متصلاً بشكل مباشر أو غير مباشر بالفريق الذي شارك في العملية.(نيويورك بوست)