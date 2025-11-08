Advertisement

عربي-دولي

ممثل هوليوودي شهير يروي كيف سبق إعلان مقتل بن لادن للعالم!

Lebanon 24
08-11-2025 | 16:33
A-
A+
Doc-P-1439830-638982416096109078.jpg
Doc-P-1439830-638982416096109078.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعاد الممثل العالمي دواين جونسون، المعروف بلقب "ذا روك"، سرد كواليس تلقيه خبر مقتل أسامة بن لادن قبل الإعلان الرسمي للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في أيار 2011. 
Advertisement
وأوضح جونسون خلال مشاركته في بودكاست Awards Chatter أن اتصالاً غير مباشر وصله عبر "صديق صديقه"، دون أن يكشف أسماء أو تفاصيل إضافية حول هوية الجهة التي زودته بالمعلومة.

وقال جونسون إن المكالمة جاءت مختصرة وواضحة: "الأمر انتهى". وبحسب روايته، أُبلغ بأن الرئيس الأميركي سيلقي خطابًا بعد نحو عشرين دقيقة. وأضاف: "اعتقدت أن الوقت مناسب للتعبير عن فخري ببلدي من دون الخوض في التفاصيل، فكتبت التغريدة فورًا".

إلا أنّ تغريدته خرجت قبل الخطاب الرسمي بحوالي نصف ساعة، ما دفع أحد المتصلين به إلى تدارك الأمر قائلاً له إن الإعلان لم يصدر بعد. وقال جونسون ضاحكًا وهو يستعيد اللحظة: "قلت لنفسي: يا للهول! لقد سبقت البيت الأبيض!".

وكان منشوره ليلة 1 أيار 2011 يقول:
"وصلتني كلمة ستصدم العالم. أرض الأحرار… موطن الشجعان. فخور جداً بكوني أميركياً!"

وبعد قرابة ساعة، خرج باراك أوباما بخطابه الشهير من البيت الأبيض ليعلن مقتل بن لادن في أبوت آباد على يد وحدة "سيل تيم 6".

أمّا عن مصدره، فاكتفى جونسون بالقول مازحًا: "لدي أصدقاء في أماكن عالية وأماكن منخفضة. إذا أخبرتك، لن أحتاج لقتلك… ربما فقط لقطع رأسك!"، قبل أن يضيف بجدية أن من أبلغه ربما كان متصلاً بشكل مباشر أو غير مباشر بالفريق الذي شارك في العملية.

(نيويورك بوست)

مواضيع ذات صلة
غضب هوليوودي.. بسبب ممثلة افتراضية بالذكاء الاصطناعي
lebanon 24
09/11/2025 15:22:58 Lebanon 24 Lebanon 24
يروي المزروعات بمياه الصرف الصحي.. وأمن الدولة بالمرصاد
lebanon 24
09/11/2025 15:22:58 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب وأسطورة تحذيره من أسامة بن لادن.. كتابه لم يذكره إطلاقًا
lebanon 24
09/11/2025 15:22:58 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف علّق رئيس كولومبيا بعد إعلان أميركا إلغاء تأشيرته؟
lebanon 24
09/11/2025 15:22:58 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

فنون ومشاهير

متفرقات

أسامة بن لادن

البيت الأبيض

باراك أوباما

وقال جون

نيويورك

هوليوود

بودكاست

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:21 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:12 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:05 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:58 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:21 | 2025-11-09
08:12 | 2025-11-09
08:05 | 2025-11-09
08:00 | 2025-11-09
07:58 | 2025-11-09
07:51 | 2025-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24