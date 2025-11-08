Advertisement

عربي-دولي

بمشاركة العسكريين والنازحين.. انطلاق التصويت الخاص في العراق

Lebanon 24
08-11-2025 | 23:52
انطلقت اليوم الأحد في العراق، عملية الاقتراع الخاص للقوات العسكرية والأمنية والنازحين، فيما ستشهد البلاد عملية الاقتراع العام يوم الثلاثاء المقبل بمشاركة 21 مليونا و404 آلاف و291 ناخبا في التصويت الخاص والعام في الدورة السادسة للبرلمان العراقي منذ عام 2003.
ويشمل التصويت اليوم 1.3 مليون من منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية، إلى جانب أكثر من 26 ألف ناخب من النازحين.

ومنذ ساعات صباح السبت، ساد الصمت الانتخابي وتوقفت بشكل تام جميع وسائل الدعاية الانتخابية حيث يحظر خلالها ممارسة الأنشطة الدعائية للمرشحين.

وبحسب تعليمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، سيتم خلال فترة الصمت الانتخابي التوقف عن أي عمل يندرج تحت الترويج للمرشح أو الحزب من أجل كسب تأييد الجمهور كما طالبت وسائل الإعلام بالتركيز خلال فترة الصمت الإنتخابي على تثقيف الناخبين بأهمية المشاركة في الانتخابات لأن الصمت يهدف إلى توفير أجواء الحياة والهدوء للناخبين وتوعيتهم. (العربية)
