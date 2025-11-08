بمشاركة العسكريين والنازحين.. انطلاق التصويت الخاص في العراق

Advertisement

انطلقت اليوم الأحد في ، عملية الاقتراع الخاص للقوات العسكرية والأمنية والنازحين، فيما ستشهد البلاد عملية الاقتراع العام يوم الثلاثاء المقبل بمشاركة 21 مليونا و404 آلاف و291 ناخبا في التصويت الخاص والعام في السادسة للبرلمان منذ عام 2003.ويشمل التصويت اليوم 1.3 مليون من منتسبي والعسكرية، إلى جانب أكثر من 26 ألف ناخب من .ومنذ ساعات صباح السبت، ساد الصمت الانتخابي وتوقفت بشكل تام جميع وسائل الدعاية حيث يحظر خلالها ممارسة الأنشطة الدعائية للمرشحين.وبحسب تعليمات المفوضية المستقلة للانتخابات، سيتم خلال فترة الصمت الانتخابي التوقف عن أي عمل يندرج تحت الترويج للمرشح أو الحزب من أجل كسب تأييد الجمهور كما طالبت بالتركيز خلال فترة الصمت الإنتخابي على تثقيف الناخبين بأهمية المشاركة في الانتخابات لأن الصمت يهدف إلى توفير أجواء الحياة والهدوء للناخبين وتوعيتهم. (العربية)