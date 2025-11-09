24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بحليب يجري سحبه من الأسواق.. تسمّم 13 رضيعًا في 10 ولايات أميركية!
Lebanon 24
09-11-2025
|
00:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
فتحت السلطات الصحية الأميركية تحقيقًا بعد تسمم 13 رضيعًا في عشر ولايات إثر تناولهم حليبًا من إنتاج شركة "باي هارت"، التي بدأت بسحب دفعتين من الأسواق.
وأوضحت
إدارة الغذاء
والدواء الأميركية أن جميع الأطفال نُقلوا إلى المستشفيات دون تسجيل وفيات، فيما يجري التحقيق في مصدر التلوث وإمكانية تأثر منتجات أخرى. ويُشكّل هذا الحليب نحو 1% من سوق تركيبات الرضع في
الولايات المتحدة
، وفق مراكز السيطرة على الأمراض. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مجلس الشيوخ الأميركي يرفض مشروع قرار يدعو لسحب القوات من العمليات العسكرية ضد فنزويلا
Lebanon 24
مجلس الشيوخ الأميركي يرفض مشروع قرار يدعو لسحب القوات من العمليات العسكرية ضد فنزويلا
09/11/2025 15:23:35
09/11/2025 15:23:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الوزارة طالبت بسحبه.. منتج غير مطابق للمواصفات في السوق اللبناني
Lebanon 24
الوزارة طالبت بسحبه.. منتج غير مطابق للمواصفات في السوق اللبناني
09/11/2025 15:23:35
09/11/2025 15:23:35
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الحرب الأميركية: الولايات المتحدة توقع اتفاقية دفاعية مع الهند لمدة 10 سنوات (الشرق)
Lebanon 24
وزارة الحرب الأميركية: الولايات المتحدة توقع اتفاقية دفاعية مع الهند لمدة 10 سنوات (الشرق)
09/11/2025 15:23:35
09/11/2025 15:23:35
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مروّع من لبنان.. سيدة تعذب طفلاً رضيعاً!
Lebanon 24
فيديو مروّع من لبنان.. سيدة تعذب طفلاً رضيعاً!
09/11/2025 15:23:35
09/11/2025 15:23:35
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
الولايات المتحدة
إدارة الغذاء
روسيا اليوم
روسيا
كاني
فيات
تركي
دارت
تابع
قد يعجبك أيضاً
رئيس مصرف أمبركي يُحذّر من ركود إقتصادي
Lebanon 24
رئيس مصرف أمبركي يُحذّر من ركود إقتصادي
08:21 | 2025-11-09
09/11/2025 08:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعيداً عن لبنان والسياسة... هكذا احتفلت مورغان أورتاغوس بعيد ميلاد إبنتها (صورة)
Lebanon 24
بعيداً عن لبنان والسياسة... هكذا احتفلت مورغان أورتاغوس بعيد ميلاد إبنتها (صورة)
08:12 | 2025-11-09
09/11/2025 08:12:49
Lebanon 24
Lebanon 24
في أحد المطارات.. توقيف عائلة إيرانيّة كانت تحمل جوازات سفر إسرائيليّة مزوّرة
Lebanon 24
في أحد المطارات.. توقيف عائلة إيرانيّة كانت تحمل جوازات سفر إسرائيليّة مزوّرة
08:05 | 2025-11-09
09/11/2025 08:05:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بواسطة "شباك صيد فرنسيّة"... كيف تصطاد أوكرانيا الطائرات الروسيّة؟
Lebanon 24
بواسطة "شباك صيد فرنسيّة"... كيف تصطاد أوكرانيا الطائرات الروسيّة؟
08:00 | 2025-11-09
09/11/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في ظروف صعبة جدّاً... كيف يعيش ساركوزي داخل السجن؟
Lebanon 24
في ظروف صعبة جدّاً... كيف يعيش ساركوزي داخل السجن؟
07:58 | 2025-11-09
09/11/2025 07:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عن ورقة الـ1000 ليرة.. خبيرٌ يتحدّث
Lebanon 24
خبرٌ عن ورقة الـ1000 ليرة.. خبيرٌ يتحدّث
12:41 | 2025-11-08
08/11/2025 12:41:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. ماذا أعلن تقريرٌ بريطاني؟
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. ماذا أعلن تقريرٌ بريطاني؟
14:30 | 2025-11-08
08/11/2025 02:30:53
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. واشنطن نقلتها وهذا مضمونها
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. واشنطن نقلتها وهذا مضمونها
14:43 | 2025-11-08
08/11/2025 02:43:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
Lebanon 24
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
05:18 | 2025-11-09
09/11/2025 05:18:33
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال كبير خلال مباراة "النجمة" - "جويا".. تكسير وتوتر!
Lebanon 24
إشكال كبير خلال مباراة "النجمة" - "جويا".. تكسير وتوتر!
11:40 | 2025-11-08
08/11/2025 11:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:21 | 2025-11-09
رئيس مصرف أمبركي يُحذّر من ركود إقتصادي
08:12 | 2025-11-09
بعيداً عن لبنان والسياسة... هكذا احتفلت مورغان أورتاغوس بعيد ميلاد إبنتها (صورة)
08:05 | 2025-11-09
في أحد المطارات.. توقيف عائلة إيرانيّة كانت تحمل جوازات سفر إسرائيليّة مزوّرة
08:00 | 2025-11-09
بواسطة "شباك صيد فرنسيّة"... كيف تصطاد أوكرانيا الطائرات الروسيّة؟
07:58 | 2025-11-09
في ظروف صعبة جدّاً... كيف يعيش ساركوزي داخل السجن؟
07:51 | 2025-11-09
روسيا تُعيد إصلاح خطّ الكهرباء الثانيّ في محطة زابوريجيا النووية
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
09/11/2025 15:23:35
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
09/11/2025 15:23:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
09/11/2025 15:23:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24