بحليب يجري سحبه من الأسواق.. تسمّم 13 رضيعًا في 10 ولايات أميركية!

فتحت السلطات الصحية الأميركية تحقيقًا بعد تسمم 13 رضيعًا في عشر ولايات إثر تناولهم حليبًا من إنتاج شركة "باي هارت"، التي بدأت بسحب دفعتين من الأسواق.

وأوضحت والدواء الأميركية أن جميع الأطفال نُقلوا إلى المستشفيات دون تسجيل وفيات، فيما يجري التحقيق في مصدر التلوث وإمكانية تأثر منتجات أخرى. ويُشكّل هذا الحليب نحو 1% من سوق تركيبات الرضع في ، وفق مراكز السيطرة على الأمراض. (روسيا اليوم)