بحليب يجري سحبه من الأسواق.. تسمّم 13 رضيعًا في 10 ولايات أميركية!

Lebanon 24
09-11-2025 | 00:44
فتحت السلطات الصحية الأميركية تحقيقًا بعد تسمم 13 رضيعًا في عشر ولايات إثر تناولهم حليبًا من إنتاج شركة "باي هارت"، التي بدأت بسحب دفعتين من الأسواق.
 
وأوضحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية أن جميع الأطفال نُقلوا إلى المستشفيات دون تسجيل وفيات، فيما يجري التحقيق في مصدر التلوث وإمكانية تأثر منتجات أخرى. ويُشكّل هذا الحليب نحو 1% من سوق تركيبات الرضع في الولايات المتحدة، وفق مراكز السيطرة على الأمراض. (روسيا اليوم)
