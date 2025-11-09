Advertisement

عربي-دولي

سكان عدّة مُحافظات شعروا بها.. هزة أرضيّة ضربت تركيا ما هي قوّتها؟

Lebanon 24
09-11-2025 | 05:32
ضربت هزة بقوة 4.5 على مقياس ريختر قضاء سندرجي في محافظة مرمرة شمال غرب تركيا، وشعر بها سكان المحافظات المجاورة.
وذكرت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) أن الهزة وقعت صباحا على عمق 7.14 كيلومتر. 
 
وتشير التقارير الأولية الصادرة عن الهيئة إلى عدم وقوع أضرار أو إصابات كبيرة جراء الهزة. 
هيئة إدارة الكوارث

إدارة الكوارث

غرب تركيا

شمال غرب

التركية

الكوارث

التركي

