سكان عدّة مُحافظات شعروا بها.. هزة أرضيّة ضربت تركيا ما هي قوّتها؟

ضربت هزة بقوة 4.5 على مقياس ريختر قضاء سندرجي في محافظة مرمرة شمال ، وشعر بها سكان المحافظات المجاورة.

Advertisement

وذكرت والطوارئ (آفاد) أن الهزة وقعت صباحا على عمق 7.14 كيلومتر.

وتشير التقارير الأولية الصادرة عن الهيئة إلى عدم وقوع أضرار أو إصابات كبيرة جراء الهزة.