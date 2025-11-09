Advertisement

عربي-دولي

ميغان ماركل وزوجها هاري أثارا الجدل... ماذا ارتديا خلال حفل عيد ميلاد؟

Lebanon 24
09-11-2025 | 05:53
A-
A+
Doc-P-1439955-638982896314911287.jpg
Doc-P-1439955-638982896314911287.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
واجهت ميغان ماركل وزوجها الأمير هاري انتقادات لاذعة على مواقع التواصل الإجتماعيّ، بعد حضورهما حفل عيد ميلاد والدة كيم كارداشيان كريس جينر السبعين.
Advertisement
 
 
واعتبر رواد مواقع التواصل، أنّ حضور هاري وميغان قلل هيبتهما الملكية وسمعة العائلة الملكية البريطانية.

وارتدى هاري بدلة سوداء رسمية مع ربطة عنق وزهرة خشخاش، فيما ظهرت ميغان بإطلالة سوداء مماثلة، مبتسمة وهي تمسك بيد زوجها طوال الحفل. (ارم نيوز)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
الأمير هاري غاضب... ما علاقة زوجته ميغان ماركل؟
lebanon 24
09/11/2025 22:55:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل: جهّزوا أنفسكم
lebanon 24
09/11/2025 22:55:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بدا باهتاً ومصطنعاً.. رد فعل الأمير هاري مع زوجته ميغان يُثير الجدل شاهدوا الفيديو
lebanon 24
09/11/2025 22:55:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تامر حسني يُثير الجدل في عيد ميلاد ابنه.. هل من خلاف مع بسمة بوسيل؟
lebanon 24
09/11/2025 22:55:51 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

المرأة

كيم كارداشيان

ميغان ماركل

هاري وميغان

البريطانية

كريس جينر

البريطاني

ارم نيوز

كيم كار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:47 | 2025-11-09
15:44 | 2025-11-09
15:36 | 2025-11-09
15:23 | 2025-11-09
15:18 | 2025-11-09
14:54 | 2025-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24