كان إلى جانب والدته وجدّه الملك... الأمير جورج شارك في احتفال لأوّل مرّة

Advertisement

حضر الأمير البالغ 12 عاما للمرة الأولى، في الاحتفال السنوي بذكرى الجنود الذين سقطوا في ميادين القتال، وذلك برفقة والدته وجده الملك والملكة كاميلا.ووقف الحضور مع بدء فرقة موسيقية عسكرية بالعزف لدى وصول وتوجهها إلى مقصورتها في قاعة ألبرت الملكية الشهيرة، بينما غاب ولي الأمير وليام الذي كان عاد لتوه من مؤتمر المناخ "كوب30" في . (ارم نيوز)