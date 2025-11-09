Advertisement

عربي-دولي

كان إلى جانب والدته وجدّه الملك... الأمير جورج شارك في احتفال لأوّل مرّة

Lebanon 24
09-11-2025 | 06:03
حضر الأمير البريطاني جورج البالغ 12 عاما للمرة الأولى، في الاحتفال السنوي بذكرى الجنود الذين سقطوا في ميادين القتال، وذلك برفقة والدته كايت أميرة ويلز وجده الملك تشارلز والملكة كاميلا.
ووقف الحضور مع بدء فرقة موسيقية عسكرية بالعزف لدى وصول العائلة المالكة وتوجهها إلى مقصورتها في قاعة ألبرت الملكية الشهيرة، بينما غاب ولي العهد الأمير وليام الذي كان عاد لتوه من مؤتمر المناخ "كوب30" في البرازيل. (ارم نيوز)
 
 
 
