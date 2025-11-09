Advertisement

عربي-دولي

بشأن "أوضاع الجالية في مالي".. بيان من الخارجية المصرية

Lebanon 24
09-11-2025 | 07:25
Doc-P-1439983-638982953631289607.png
Doc-P-1439983-638982953631289607.png photos 0
أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها تتابع عن كثب التطورات الجارية وأوضاع الجالية في مالي، بعد اختطاف 3 مصريين على يد تنظيمات متشددة هناك.
وقالت الوزارة إنها "تؤكد على ضرورة الالتزام بتعليمات وقوانين السلطات المالية وحمل أوراق الثبوتية، والحد من التحركات وعدم السفر من العاصمة للمدن والأقاليم الأخرى، وتوخي الحذر اللازم عند أي تحرك في الوقت الراهن".
 
كما نشرت الوزارة أرقام هواتف للاتصال بها في حالة الطوارئ". (سكاي نيوز عربية) 
 
 
وزارة الخارجية المصرية

السلطات المالية

وزارة الخارجية

سكاي نيوز

سكاي نيو

المصرية

التزام

مصرية

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24