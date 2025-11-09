بشأن "أوضاع الجالية في مالي".. بيان من الخارجية المصرية

Advertisement

أعلنت أنها تتابع عن كثب التطورات الجارية وأوضاع الجالية في مالي، بعد اختطاف 3 مصريين على يد تنظيمات متشددة هناك.وقالت الوزارة إنها "تؤكد على ضرورة الالتزام بتعليمات وقوانين وحمل أوراق الثبوتية، والحد من التحركات وعدم السفر من العاصمة للمدن والأقاليم الأخرى، وتوخي الحذر اللازم عند أي تحرك في الوقت الراهن".