في أحد المطارات.. توقيف عائلة إيرانيّة كانت تحمل جوازات سفر إسرائيليّة مزوّرة

ألقت السلطات في موريشيوس القبض على زوجين إيرانيين وصلا إلى ، بعد أن ضبط مسؤولو بحوزتهما جوازي سفر إسرائيليين مزورين.وفي الواقعة التي حدثت الأسبوع الماضي، وصل الزوجان إلى موريشيوس مع طفلهما، وقدما جوازي سفر إسرائيليين مزورين عند محاولتهما دخول البلد الإفريقي.

وقالت القناة 12 إن الزوجين أثارا شكوك موظفي مراقبة الحدود بعد تقديمهما جوازين مختلفين عن الوثائق الرسمية التي بحوزتهما.



وقدمت السلطات في موريشيوس الوثائق إلى الشرطة الدولية (الإنتربول) وهيئة السكان والهجرة الإسرائيلية، للتحقق منها.



وأضافت القناة أن "السلطات الإسرائيلية أكدت أن جوازي السفر مزوران"، كما ذكرت الشرطة أن صفحة المعلومات في الجوازات كانت مزيفة، ووصفت العملية بأنها محاولة احتيال. (سكاي نيوز عربية)