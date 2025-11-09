9 طائرات كويتيّة هبطت بشكلٍ إضطراريّ في العراق... ما السبب؟

أفاد مصدر أمني ، أن شهد هبوط تسع طائرات كويتية اضطرارياً نتيجة سوء الأحوال الجوية في .

وأضاف المصدر أنّ "كافة الطائرات هبطت بأمان من دون وقوع أي حوادث".



وتجدر الإشارة إلى أنّ مناطق البصرة، وسواحل ، والاهواز ، تشهد حالة من الضباب الكثيف. (شفق نيوز)