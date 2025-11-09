Advertisement

9 طائرات كويتيّة هبطت بشكلٍ إضطراريّ في العراق... ما السبب؟

Lebanon 24
09-11-2025 | 08:53
أفاد مصدر أمني عراقي، أن مطار البصرة الدولي شهد هبوط تسع طائرات كويتية اضطرارياً نتيجة سوء الأحوال الجوية في مطار الكويت.
وأضاف المصدر أنّ "كافة الطائرات هبطت بأمان من دون وقوع أي حوادث".

وتجدر الإشارة إلى أنّ مناطق جنوب مدينة البصرة، وسواحل الكويت، والاهواز الإيرانية، تشهد حالة من الضباب الكثيف. (شفق نيوز)
 
 
 
