Advertisement

عربي-دولي

لافروف: هؤلاء هم حلفاء روسيا

Lebanon 24
09-11-2025 | 09:23
A-
A+
Doc-P-1440011-638983023462861560.jpg
Doc-P-1440011-638983023462861560.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن "حلفاء روسيا هم الجيش الروسيّ والبحرية والقوات الجوية والفضائية الروسية".
Advertisement

وأضاف لافروف: "إذا نظرنا إلى الوضع من منظور جيوسياسي، فإن النضال من أجل التأثير على العمليات العالمية لضمان عدالة هذه العمليات، فإن حليف روسيا في مساعيها لإضفاء طابع ديمقراطي على العلاقات الدولية هو شركة "روسوبورون إكسبورت" وكافة الشركات التي تورد منتجاتها إلى الأسواق العالمية عبر وسيطنا الرئيسي". (العربية)
مواضيع ذات صلة
زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ: تصرفات روسيا الأخيرة عمل استفزازي ومحاولة لاختبارنا وحلفائنا بالنيتو
lebanon 24
09/11/2025 22:57:33 Lebanon 24 Lebanon 24
لافروف: روسيا تواصل العمل بنشاط لخلق نظام عالمي أكثر عدالة يرتكز على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة
lebanon 24
09/11/2025 22:57:33 Lebanon 24 Lebanon 24
لافروف: روسيا تدين هجوم حماس ولكن لا تبرير للهجمات الإسرائيلية
lebanon 24
09/11/2025 22:57:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية البريطانية: استدعاء السفير الروسي إثر انتهاك روسيا غير المسبوق للمجال الجوي لحلف الناتو
lebanon 24
09/11/2025 22:57:33 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية الروسي

الأسواق العالمية

القوات الجوية

وزير الخارجية

سيرغي لافروف

ديمقراطي

الرئيسي

رنا ❗️

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:47 | 2025-11-09
15:44 | 2025-11-09
15:36 | 2025-11-09
15:23 | 2025-11-09
15:18 | 2025-11-09
14:54 | 2025-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24