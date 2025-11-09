Advertisement

عربي-دولي

إصابة 16 تلميذاً داخل مدرسة في الأردن... ما الذي حدث معهم؟

Lebanon 24
09-11-2025 | 09:42
A-
A+
Doc-P-1440019-638983036774017080.jpg
Doc-P-1440019-638983036774017080.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصيب 16 طالبا وطالبة، بضيق في التنفس، بعدما استنشقوا غاز الأمونيا، داخل إحدى المدارس الخاصة في العاصمة الأردنية عمان.
Advertisement
وأكدت وزارة التربية، أنّ "جميع المصابين حالتهم الصحية مستقرة"، وأشاروا إلى أنهم "غادروا المستشفى باستثناء بعض الطالبات، بينما تعاني إحداهن مشاكل صحية". (ارم نيوز)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
هل سلامة التلاميذ مهددة داخل مدارسهم؟
lebanon 24
09/11/2025 22:57:47 Lebanon 24 Lebanon 24
حادثة غريبة... هذا ما حدث في إحدى المدارس!
lebanon 24
09/11/2025 22:57:47 Lebanon 24 Lebanon 24
عريس اختفى ليلة عرسه... ما الذي حدث معه؟
lebanon 24
09/11/2025 22:57:47 Lebanon 24 Lebanon 24
داخل مدرسة خاصة في البقاع.. هذا ما عثر عليه مع الناطور
lebanon 24
09/11/2025 22:57:47 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

في الأردن

الأردنية

ارم نيوز

الأردني

الأردن

أردني

عمان

أردن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:47 | 2025-11-09
15:44 | 2025-11-09
15:36 | 2025-11-09
15:23 | 2025-11-09
15:18 | 2025-11-09
14:54 | 2025-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24