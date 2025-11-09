إصابة 16 تلميذاً داخل مدرسة في الأردن... ما الذي حدث معهم؟

أصيب 16 طالبا وطالبة، بضيق في التنفس، بعدما استنشقوا غاز الأمونيا، داخل إحدى المدارس الخاصة في العاصمة .

وأكدت وزارة التربية، أنّ "جميع المصابين حالتهم الصحية مستقرة"، وأشاروا إلى أنهم "غادروا المستشفى باستثناء بعض الطالبات، بينما تعاني إحداهن مشاكل صحية". (ارم نيوز)