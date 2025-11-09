Advertisement

عربي-دولي

"القسام": نرفض إستسلام مقاتلينا في رفح

Lebanon 24
09-11-2025 | 10:19
A-
A+
Doc-P-1440030-638983057091609332.jpg
Doc-P-1440030-638983057091609332.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكدت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، أنّ "مقاتليها المتحصنين في منطقة رفح، التي يُسيطر عليها الجيش الإسرائيليّ في غزة، لن يستسلموا لإسرائيل".
Advertisement
 
 
ودعت "القسام" الوسطاء إلى "حلّ الأزمة التي تُهدّد وقف إطلاق النار المستمرّ منذ شهر". (الامارات 24)
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل ستسمح لمقاتلي القسام بالخروج من الخط الأصفر لكن من دون سلاح
lebanon 24
09/11/2025 22:58:01 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر قيادي في كتائب القسام : كتائب القسام انتشلت قبل قليل جثة الضابط هدار جولدن من مدينة رفح (الجزيرة)
lebanon 24
09/11/2025 22:58:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"القسام": سنقوم بتسليم جثة الضابط الإسرائيلي هدار جولدن
lebanon 24
09/11/2025 22:58:01 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12الإسرائيلية: كوشنر وويتكوف يزوران إسرائيل هذا الأسبوع لبحث أزمة مقاتلي حماس العالقين في رفح
lebanon 24
09/11/2025 22:58:01 Lebanon 24 Lebanon 24

كتائب القسام

الإسرائيلي

الامارات

إسرائيل

كتائب

حماس

تسلا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:47 | 2025-11-09
15:44 | 2025-11-09
15:36 | 2025-11-09
15:23 | 2025-11-09
15:18 | 2025-11-09
14:54 | 2025-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24