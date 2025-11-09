"القسام": نرفض إستسلام مقاتلينا في رفح

أكدت " " الجناح العسكري لحركة ، أنّ "مقاتليها المتحصنين في منطقة ، التي يُسيطر عليها الجيش الإسرائيليّ في غزة، لن يستسلموا لإسرائيل".

ودعت "القسام" الوسطاء إلى "حلّ الأزمة التي تُهدّد وقف إطلاق النار المستمرّ منذ شهر". (الامارات 24)