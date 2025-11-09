Advertisement

عربي-دولي

إلغاء جلسة محاكمة نتنياهو المقررة غدا.. ما السبب؟

Lebanon 24
09-11-2025 | 10:21
أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ومستشار الرئيس جاريد كوشنر يصلان غدا إلى إسرائيل بهدف حل أزمة العالقين في رفح وتنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب.
وعلى خلفية هذه الزيارة، تم إلغاء جلسة محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المقررة غدا، وتأتي هذه التطورات بعد إعلان حركة حماس استعدادها لتسليم جثمان الجندي الأسير هدار غولدين، بعد أن طالبت بالإفراج عن المسلحين المحاصرين في رفح كشرط للتسليم.

وأشارت المصادر إلى أن إسرائيل لا تعترف رسميا بذلك، لكن الموضوع مطروح على الطاولة والأميركيون يسعون لمنع تحول القضية إلى أزمة قد تفجر الاتفاق الجاري. (روسيا اليوم) 

