إلغاء جلسة محاكمة نتنياهو المقررة غدا.. ما السبب؟

أفادت هيئة البث بأن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ومستشار الرئيس جاريد كوشنر يصلان غدا إلى بهدف حل أزمة العالقين في وتنفيذ خطة .

وعلى خلفية هذه الزيارة، تم إلغاء جلسة محاكمة رئيس الوزراء المقررة غدا، وتأتي هذه التطورات بعد إعلان حركة استعدادها لتسليم جثمان الجندي هدار غولدين، بعد أن طالبت بالإفراج عن المسلحين المحاصرين في رفح كشرط للتسليم.



وأشارت المصادر إلى أن إسرائيل لا تعترف رسميا بذلك، لكن الموضوع مطروح على الطاولة والأميركيون يسعون لمنع تحول القضية إلى أزمة قد تفجر الاتفاق الجاري. (روسيا اليوم)