كيف أجبر مرض السرطان الأمير ويليام على تغيير مخططاته؟

كشف كتاب ملكي جديد بعنوان "إرث " للكاتب جوبسون، عن الصدمة الكبيرة التي عاشها الأمير ، إثر تشخيص مرض السرطان لوالده الملك ، وزوجته .وفقًا للكتاب، كان الأمير ويليام يُخطّط عام 2024 للتراجع عن جزء من واجباته الملكية، وسط ضغوط الحياة الملكية ، إلا أن تشخيص إصابة والده وزوجته بمرض السرطان، جعله يتراجع عن هذا القرار، ويواصل أداء مهامه الملكية رغم الصعوبات النفسية الكبيرة التي مر بها.