عربي-دولي

كيف أجبر مرض السرطان الأمير ويليام على تغيير مخططاته؟

Lebanon 24
09-11-2025 | 10:24
كشف كتاب ملكي جديد بعنوان "إرث وندسور" للكاتب روبرت جوبسون، عن الصدمة الكبيرة التي عاشها ولي عهد بريطانيا الأمير ويليام، إثر تشخيص مرض السرطان لوالده الملك تشارلز، وزوجته كيت ميدلتون.
وفقًا للكتاب، كان الأمير ويليام يُخطّط عام 2024 للتراجع عن جزء من واجباته الملكية، وسط ضغوط الحياة الملكية البريطانية، إلا أن تشخيص إصابة والده وزوجته بمرض السرطان، جعله يتراجع عن هذا القرار، ويواصل أداء مهامه الملكية رغم الصعوبات النفسية الكبيرة التي مر بها.
 
 
