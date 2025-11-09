Advertisement

عربي-دولي

بعد زلزال عنيف... موجات "تسونامي" ضربت سواحل اليابان

Lebanon 24
09-11-2025 | 10:39
أعلنت السلطات اليابانية أن موجات تسونامي صغيرة ضربت السواحل الشمالية المطلة على المحيط الهادئ عقب زلزال بلغت قوته 6.9 على مقياس ريختر وقع في البحر قبالة محافظة إيواته شمال شرقي البلاد.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن أولى الموجات وصلت إلى ميناء ميكايو، لكنها كانت ضعيفة للغاية ولم يمكن قياس ارتفاعها بدقة. كما سجلت موجات أخرى بلغ ارتفاع بعضها 20 سنتيمترا في موانئ كوجي وأوفوناتو في المنطقة ذاتها.

وتم إصدار تحذير من تسونامي عقب الزلزال، قبل أن يرفع بعد ساعات من دون تسجيل أضرار كبيرة أو إصابات. ووقعت عدة هزات ارتدادية تراوحت قوتها بين 5.3 و6.3 على مقياس ريختر، فيما شهدت المنطقة صباح اليوم سلسلة زلازل بحرية أقل شدة.

وحذر الخبير الزلزالي في هيئة الأرصاد ماساشي كيوموتو من احتمال وقوع هزات وموجات أقوى خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن المنطقة تعد من أكثر المناطق نشاطا زلزاليا في اليابان. (روسيا اليوم) 

هيئة الأرصاد الجوية

المحيط الهادئ

روسيا اليوم

صباح اليوم

اليابانية

شمال شرق

الشمالي

