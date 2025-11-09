تزامنًا مع زيارة الشرع إلى واشنطن.. توغلات إسرائيلية في القنيطرة

Advertisement

بدأ التصعيد في 7 تشرين الثاني، حيث توغّل رتل من 7 آليات عبر بوابة العشّة باتجاه قرية الرفيد، مع تحليق طائرات استطلاع. وفي اليوم نفسه، دخلت قوّة من 6 آليات عبر بلدتي حضر وطرنجة نحو عين البيضا ثم أوفانيا والحرية وصولًا إلى الحميدية شمال القنيطرة. كما اقتحمت 4 آليات طريق خان أرنبة–أوفانيا وأقامت حاجزًا مؤقتًا دون تسجيل اعتقالات، وتوغلت 4 عربات في قرية العجرف ونصبت حاجز تفتيش قبل الانسحاب بعد ساعة.وفي 8 تشرين الثاني، دخلت دورية إسرائيلية قريتي المشيرفة والعجرف وأقامت حاجزًا مؤقتًا. واليوم الأحد، توغّلت 6 آليات في منطقة الحفاير باتجاه أوفانيا، تلتها توغلات لأربع آليات وإنشاء حاجز تفتيش بين الصمدانية الشرقية وخان أرنبة. (العين)