بعد فشل المفاوضات الأخيرة.. إسلام آباد تبدي استعدادها للتحاور مع كابل

Advertisement

أبدت الباكستانية، اليوم الأحد، استعدادها لمواصلة "الحوار" مع كابل بشرط تسوية "المسائل الأمنية" التي "أحبطت"، على حد قولها، جولة المفاوضات الأخيرة بين البلدين من أجل التوصل إلى هدنة دائمة.وأوضحت أنه "بدل الاستجابة لمطلب باكستان الأساسي بعدم السماح باستخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات على باكستان، سعى نظام إلى تفادي أي تحرك ملموس ويمكن التثبت منه".وأكدت أن "كل ما كان نظام طالبان يسعى إليه كان تمديد وقف إطلاق النار المؤقت".