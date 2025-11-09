Advertisement

عربي-دولي

هجوم للدعم السريع على مدينة بابنوسة.. والجيش السوداني بالمرصاد

Lebanon 24
09-11-2025 | 12:05
تصدى الجيش السوداني، اليوم الأحد، لهجوم قوات الدعم السريع على مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان جنوبي البلاد.
وأفاد شهود عيان بأن قوات الدعم السريع قصفت المدينة مدفعياً، وهاجمتها بالمركبات القتالية بينما تصدت لها قوات الجيش.

كما بث عناصر من الجيش السوداني مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يؤكدون فيها دحر قوات الدعم السريع وتمشيطهم مناطق بمحيط بابنوسة.

من جهتها، لم تعلق قوات الدعم السريع على هذه الأنباء.

من جانبها، قالت "غرفة طوارئ بابنوسة"، وهي لجنة إغاثية، في بيان: "تمكن الجيش اليوم الأحد من صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على الفرقة 22 مشاة التابعة للقوات المسلحة"، دون توضيح نتائج الهجوم.
قوات الدعم السريع

غرب كردفان

يوم الأحد

السودان

من جهته

سوداني

بالمر

