هجوم للدعم السريع على مدينة بابنوسة.. والجيش السوداني بالمرصاد

تصدى الجيش السوداني، اليوم الأحد، لهجوم على مدينة بابنوسة بولاية جنوبي البلاد.وأفاد شهود بأن قوات الدعم السريع قصفت المدينة مدفعياً، وهاجمتها بالمركبات القتالية بينما تصدت لها قوات الجيش.كما بث عناصر من الجيش السوداني مقاطع فيديو عبر يؤكدون فيها دحر قوات الدعم السريع وتمشيطهم مناطق بمحيط بابنوسة.من جهتها، لم تعلق قوات الدعم السريع على هذه الأنباء.من جانبها، قالت "غرفة طوارئ بابنوسة"، وهي لجنة إغاثية، في بيان: "تمكن الجيش اليوم الأحد من صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على الفرقة 22 مشاة التابعة للقوات المسلحة"، دون توضيح نتائج الهجوم.