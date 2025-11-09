Advertisement

عربي-دولي

هل ستكون هناك قوات تركية في غزة؟ الحكومة الاسرائيلية تجيب

Lebanon 24
09-11-2025 | 12:12
قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بيدروسيان، إنه لن يتم نشر جنود أتراك في غزة ضمن قوة متعددة الجنسيات من المفترض أن تحل محل الجيش الإسرائيلي بالقطاع.
ورداً على أحد الأسئلة، أكدت المتحدثة للصحافيين أنه "لن يكون هناك جنود أتراك على الأرض".

وأضافت: "لن تكون هناك قوات تركية ضمن قوة الاستقرار الدولية (في القطاع)، لا في الحاضر، ولا في الماضي، ولا في المستقبل".
