هل ستكون هناك قوات تركية في غزة؟ الحكومة الاسرائيلية تجيب

Advertisement

قالت المتحدثة باسم الحكومة شوش بيدروسيان، إنه لن يتم نشر جنود أتراك في غزة ضمن قوة متعددة الجنسيات من المفترض أن تحل محل الجيش بالقطاع.ورداً على أحد الأسئلة، أكدت المتحدثة للصحافيين أنه "لن يكون هناك جنود أتراك على الأرض".وأضافت: "لن تكون هناك قوات تركية ضمن قوة الاستقرار الدولية (في القطاع)، لا في الحاضر، ولا في الماضي، ولا في ".