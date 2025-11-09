احتجاجاً على جودة الهواء.. تظاهرة في نيودلهي

Advertisement

تظاهر عشرات الأشخاص، بينهم أولياء أمور ونشطاء بيئيون، أمام "بوابة "، اليوم الأحد، احتجاجاً على تدهور جودة الهواء في العاصمة .وقال المحتجون، وبينهم العديد من الأمهات اللواتي اصطحبن أطفالهن، إنهم اجتمعوا للمطالبة بتحرك حكومي عاجل لضمان هواء نقي، بحسب وكالة "برس تراست أوف إنديا".وقالت الناشطة البيئية بهافرين خانداري: "نريد لقاء ممثلينا المنتخبين. طلبنا موعداً مع رئيس الوزراء المحلي لكننا قوبلنا بالرفض. كثير من الآباء هنا لأن أطفالهم يعانون".