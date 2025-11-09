ما هي شروط السلطة الفلسطينية لإدارة غزة؟

Advertisement

المصدر أشار إلى أن لقاءات فتح وحماس لم تُنتج توافقًا شاملًا، وأن التباينات بين الفصائل تعرقل التنفيذ، مع تعقيد إضافي من استمرار الخروق . وأضاف أن الإدارة الأمريكية تضغط لتشكيل لجنة من شخصيات تكنوقراطية مستقلة عن السلطة، فيما تتمسك الأخيرة بأن يكون مسؤول اللجنة وزيرًا فلسطينيًا. وتطرح فتح وزير الصحة ماجد أبو رمضان لرئاسة اللجنة استنادًا إلى خبرته ومعرفته الميدانية بغزة.ويرى مراقبون أن الصيغة التي طرحها الرئيس الأمريكي تستعيد نماذج الوصاية الدولية على مناطق الصراع، وتكرّس إدارة متعددة الأطراف بلا سيادة واضحة. ويؤكد المحلل حسن جابر أن الأولوية في الخطة هي تصفية التهديد الأمني لإسرائيل، وأن لجنة تكنوقراط مستقلة تنزع الشرعية الفلسطينية وتحول الحكم إلى إدارة خدماتية، مع إشراف مباشر لـ"مجلس السلام" برئاسة ، ونزع للسلاح وقوة دولية، بما يحوّل غزة إلى كيان إداري خاضع لوصاية سياسية.وفي ظل هذه التعقيدات، تتكاثر الأسئلة حول قدرة القاهرة على جمع الفصائل وصياغة إدارة فلسطينية تحمي الشرعية الوطنية، ودور في رسم مستقبل القطاع. وتشير المعطيات إلى أن مسار غزة يبقى معقدًا، وأن أي حل يتطلب توافقًا فلسطينيًا داخليًا كاملًا مع إشراف دولي يحترم الحقوق والسيادة—وهو ما يبدو بعيد المنال حاليًا، خاصة مع إيداع البعثة الأمريكية لدى مشروع قرار يدعم خطة ترامب، ويتضمن إنشاء "مجلس السلام" وتفويض قوة دولية ضمن بنود وقف النار. (ارم نيوز)