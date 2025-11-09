24
الديمقراطيون يتحركون لإنهاء الإغلاق الحكومي
Lebanon 24
09-11-2025
|
15:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "أكسيوس" أن
الديمقراطيين
في
مجلس الشيوخ
الأميركي أبدوا، استعدادهم للمضي قدما في طرح حزمة من مشاريع القوانين تهدف إلى إنهاء الإغلاق الحكومي المستمر، وفقًا لما نقلته مصادر متعددة للموقع.
وأوضحت المصادر أن ما لا يقل عن 10 أعضاء ديمقراطيين يعتزمون دعم اقتراح إجرائي يسمح بالتقدم بحزمة من مشاريع قوانين الإنفاق، إلى جانب تدبير تمويل مؤقت قصير الأجل للحكومة الفيدرالية.
وأضافت المصادر من الحزبين أن الاتفاق المتوقع سيتضمن تصويتا على تمديد الإعفاءات الضريبية الخاصة ببرنامج الرعاية الصحية الذي أطلق في عهد الرئيس الأسبق
باراك أوباما
، وذلك خلال شهر ديسمبر المقبل.
ترامب
يهاجم الديمقراطيين
وكان الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، أكد أن
الولايات المتحدة
تعيش رسميا أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد، وألقى باللوم على الديمقراطيين في ذلك.
وذكر ترامب، خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في
البيت الأبيض
: "الإغلاق الحكومي هو الآن رسميا أطول إغلاق حكومي في تاريخ أميركا".
وأضاف: "
الديمقراطيون
يتصرفون بشكل انتحاري وهم يدمرون بلادنا.. ولا أعتقد أنهم ينالون اللوم الذي يستحقونه".
وحذر من أن الإغلاق الحكومي يؤثر على قطاعات عدة مثل سوق الأسهم وشركات الطيران، مشددا "علينا وقف الإغلاق الحكومي بكل السبل".
