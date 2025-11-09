الديمقراطيون يتحركون لإنهاء الإغلاق الحكومي

Advertisement

ذكر موقع "أكسيوس" أن في الأميركي أبدوا، استعدادهم للمضي قدما في طرح حزمة من مشاريع القوانين تهدف إلى إنهاء الإغلاق الحكومي المستمر، وفقًا لما نقلته مصادر متعددة للموقع.وأوضحت المصادر أن ما لا يقل عن 10 أعضاء ديمقراطيين يعتزمون دعم اقتراح إجرائي يسمح بالتقدم بحزمة من مشاريع قوانين الإنفاق، إلى جانب تدبير تمويل مؤقت قصير الأجل للحكومة الفيدرالية.وأضافت المصادر من الحزبين أن الاتفاق المتوقع سيتضمن تصويتا على تمديد الإعفاءات الضريبية الخاصة ببرنامج الرعاية الصحية الذي أطلق في عهد الرئيس الأسبق ، وذلك خلال شهر ديسمبر المقبل.يهاجم الديمقراطيينوكان الرئيس الأميركي ، أكد أن تعيش رسميا أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد، وألقى باللوم على الديمقراطيين في ذلك.وذكر ترامب، خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في : "الإغلاق الحكومي هو الآن رسميا أطول إغلاق حكومي في تاريخ أميركا".وأضاف: " يتصرفون بشكل انتحاري وهم يدمرون بلادنا.. ولا أعتقد أنهم ينالون اللوم الذي يستحقونه".وحذر من أن الإغلاق الحكومي يؤثر على قطاعات عدة مثل سوق الأسهم وشركات الطيران، مشددا "علينا وقف الإغلاق الحكومي بكل السبل".