إقتصاد

مفاجأة من ترامب.. سيدفع 2000 دولار لهؤلاء

Lebanon 24
09-11-2025 | 15:36
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصّة "تروث سوشال" إن الحكومة ستدفع لمعظم المواطنين مبلغًا نقديًا لا يقلّ عن 2000 دولار، مع استثناء ذوي الدخل المرتفع دون تحديد سقوف الدخل أو جدول زمني.
يأتي الطرح بعد نحو أسبوع من مكاسب للديمقراطيين في انتخابات محلية وعلى مستوى الولايات، أبرزها حاكما نيوجيرسي وفيرجينيا وانتزاع مقاعد في لجنة الخدمات العامة بولاية جورجيا.
 
وبرزت داخليًا انتقادات من أنصار ترامب لعدم إيلائه قاعدة مؤيّديه ما يكفي من الاهتمام رغم وعوده بخفض تكاليف المعيشة. وكان ترامب قد طرح فكرة المبلغ النقدي علنًا قبل أشهر دون متابعة. (سكاي نيوز)
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24