مفاجأة من ترامب.. سيدفع 2000 دولار لهؤلاء

قال الرئيس الأميركي على منصّة "تروث سوشال" إن الحكومة ستدفع لمعظم المواطنين مبلغًا نقديًا لا يقلّ عن 2000 دولار، مع استثناء ذوي الدخل المرتفع دون تحديد سقوف الدخل أو جدول زمني.

يأتي الطرح بعد نحو أسبوع من مكاسب للديمقراطيين في انتخابات محلية وعلى مستوى الولايات، أبرزها حاكما نيوجيرسي وفيرجينيا وانتزاع مقاعد في لجنة بولاية . يأتي الطرح بعد نحو أسبوع من مكاسب للديمقراطيين في انتخابات محلية وعلى مستوى الولايات، أبرزها حاكما نيوجيرسي وفيرجينيا وانتزاع مقاعد في لجنة بولاية .

وبرزت داخليًا انتقادات من لعدم إيلائه قاعدة مؤيّديه ما يكفي من الاهتمام رغم وعوده بخفض تكاليف المعيشة. وكان ترامب قد طرح فكرة المبلغ النقدي علنًا قبل أشهر دون متابعة. (سكاي نيوز)