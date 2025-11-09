24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد تحريف خطاب ترامب.. استقالة مدير عام "بي بي سي" ومديرة الأخبار
Lebanon 24
09-11-2025
|
15:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت هيئة الإذاعة
البريطانية
(بي بي سي)، باستقالة مديرها العام تيم ديفي، ومديرة الأخبار والشؤون الجارية ديبورا تورنِس، عقب انتقادات شديدة تعرض لها القسم الإخباري بسبب عرض مقاطع "مضللة" من خطاب الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
ضمن فيلم وثائقي حول أحداث اقتحام مبنى
الكونغرس
في 6 كانون الثاني 2021.
Advertisement
كشفت تقارير بريطانية أن البرنامج الوثائقي، الذي بث ضمن سلسلة "بانوراما" المعروفة، احتوى على جزء من خطاب
ترامب
بدا فيه وكأنه يحث أنصاره مباشرة على التوجه إلى مبنى الكابيتول و"القتال"، في حين تم حذف أجزاء أخرى من الخطاب كان يدعو فيها ترامب إلى التظاهر "بشكل سلمي ووطني".
أثارت هذه التعديلات ردود فعل واسعة من الانتقادات، حيث وصفها مراقبون ومشرعون بريطانيون بأنها "تحريف غير مقبول للحقائق"، واتُهمت الهيئة بخرق معايير الحياد والدقة التي يفرضها عليها ميثاق الخدمة العامة.
وأعلنت "بي بي سي" في بيان موجز أن ديفي وتورنِس قدما استقالتيهما "للسماح بمراجعة داخلية شاملة لاستعادة ثقة الجمهور". وأوضحت أنها ستباشر تحقيقاً داخلياً حول آلية تمرير النسخة المعدلة من الوثائقي دون تدقيق تحريري كافٍ.
ووفقاً لوكالة "
رويترز
"، تأتي هذه الأزمة ضمن سلسلة تحديات تواجه المؤسسة العريقة، وتشمل انتقادات حول تغطياتها للحرب في غزة وقضايا الجندر، مما أعاد إلى الواجهة
النقاش
حول مستقبل الحياد في
وسائل الإعلام
العامة في
بريطانيا
.
مواضيع ذات صلة
اتهام مدير "إف بي آي" السابق جيمس كومي بخداع الكونغرس وتضليل العدالة
Lebanon 24
اتهام مدير "إف بي آي" السابق جيمس كومي بخداع الكونغرس وتضليل العدالة
10/11/2025 05:03:01
10/11/2025 05:03:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مدير "إف بي آي" السابق جيمس كومي ينفي التهم الموجهة إليه في أول جلسة استماع له أمام المحكمة بتهم تتعلق بالشهادات الكاذبة وعرقلة إجراء بالكونغرس
Lebanon 24
مدير "إف بي آي" السابق جيمس كومي ينفي التهم الموجهة إليه في أول جلسة استماع له أمام المحكمة بتهم تتعلق بالشهادات الكاذبة وعرقلة إجراء بالكونغرس
10/11/2025 05:03:01
10/11/2025 05:03:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"دي بي ورلد" تفتتح مكتبها الأول في لبنان.. وفؤاد شهاب دندن مدير إقليمي
Lebanon 24
"دي بي ورلد" تفتتح مكتبها الأول في لبنان.. وفؤاد شهاب دندن مدير إقليمي
10/11/2025 05:03:01
10/11/2025 05:03:01
Lebanon 24
Lebanon 24
فتح باب الترشّح لرئيسي مجلس إدارة مدير عام مياه بيروت وجبل لبنان ومياه البقاع
Lebanon 24
فتح باب الترشّح لرئيسي مجلس إدارة مدير عام مياه بيروت وجبل لبنان ومياه البقاع
10/11/2025 05:03:01
10/11/2025 05:03:01
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل الإعلام
دونالد ترامب
البريطانية
البريطاني
الكونغرس
بريطانيا
دونالد
النقاش
تابع
قد يعجبك أيضاً
موسكو: تقدّم في زابوريجيا… وانقطاعات واسعة للكهرباء
Lebanon 24
موسكو: تقدّم في زابوريجيا… وانقطاعات واسعة للكهرباء
16:57 | 2025-11-09
09/11/2025 04:57:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحوّل سوريا الاقتصادي محور لقاء الشرع ومديرة صندوق النقد
Lebanon 24
تحوّل سوريا الاقتصادي محور لقاء الشرع ومديرة صندوق النقد
16:49 | 2025-11-09
09/11/2025 04:49:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تصادم قطارين قرب براتيسلافا
Lebanon 24
تصادم قطارين قرب براتيسلافا
16:45 | 2025-11-09
09/11/2025 04:45:55
Lebanon 24
Lebanon 24
شويغو في القاهرة… مباحثات أمنية وعسكرية واسعة
Lebanon 24
شويغو في القاهرة… مباحثات أمنية وعسكرية واسعة
16:09 | 2025-11-09
09/11/2025 04:09:11
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس: للضغط على إسرائيل للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة
Lebanon 24
حماس: للضغط على إسرائيل للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة
16:02 | 2025-11-09
09/11/2025 04:02:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
Lebanon 24
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
05:18 | 2025-11-09
09/11/2025 05:18:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ممداني يسقط حجّة "الثنائي الشيعي"
Lebanon 24
ممداني يسقط حجّة "الثنائي الشيعي"
09:01 | 2025-11-09
09/11/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف لبنان وتدابير جديدة للتحويلات
Lebanon 24
مصرف لبنان وتدابير جديدة للتحويلات
01:15 | 2025-11-09
09/11/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"العد التنازلي لحرب لبنان بدأ".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث
Lebanon 24
"العد التنازلي لحرب لبنان بدأ".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث
01:04 | 2025-11-09
09/11/2025 01:04:03
Lebanon 24
Lebanon 24
من مختبرات بكين إلى خزائن بيروت والعالم: هل يهدد "الذهب الصيني" احتياطي لبنان؟
Lebanon 24
من مختبرات بكين إلى خزائن بيروت والعالم: هل يهدد "الذهب الصيني" احتياطي لبنان؟
11:00 | 2025-11-09
09/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:57 | 2025-11-09
موسكو: تقدّم في زابوريجيا… وانقطاعات واسعة للكهرباء
16:49 | 2025-11-09
تحوّل سوريا الاقتصادي محور لقاء الشرع ومديرة صندوق النقد
16:45 | 2025-11-09
تصادم قطارين قرب براتيسلافا
16:09 | 2025-11-09
شويغو في القاهرة… مباحثات أمنية وعسكرية واسعة
16:02 | 2025-11-09
حماس: للضغط على إسرائيل للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة
16:00 | 2025-11-09
ما هي شروط السلطة الفلسطينية لإدارة غزة؟
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
10/11/2025 05:03:01
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
10/11/2025 05:03:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
10/11/2025 05:03:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24