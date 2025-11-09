بعد تحريف خطاب ترامب.. استقالة مدير عام "بي بي سي" ومديرة الأخبار



كشفت تقارير بريطانية أن البرنامج الوثائقي، الذي بث ضمن سلسلة "بانوراما" المعروفة، احتوى على جزء من خطاب بدا فيه وكأنه يحث أنصاره مباشرة على التوجه إلى مبنى الكابيتول و"القتال"، في حين تم حذف أجزاء أخرى من الخطاب كان يدعو فيها ترامب إلى التظاهر "بشكل سلمي ووطني". أفادت هيئة الإذاعة (بي بي سي)، باستقالة مديرها العام تيم ديفي، ومديرة الأخبار والشؤون الجارية ديبورا تورنِس، عقب انتقادات شديدة تعرض لها القسم الإخباري بسبب عرض مقاطع "مضللة" من خطاب الرئيس الأميركي ضمن فيلم وثائقي حول أحداث اقتحام مبنى في 6 كانون الثاني 2021.كشفت تقارير بريطانية أن البرنامج الوثائقي، الذي بث ضمن سلسلة "بانوراما" المعروفة، احتوى على جزء من خطاب بدا فيه وكأنه يحث أنصاره مباشرة على التوجه إلى مبنى الكابيتول و"القتال"، في حين تم حذف أجزاء أخرى من الخطاب كان يدعو فيها ترامب إلى التظاهر "بشكل سلمي ووطني".

أثارت هذه التعديلات ردود فعل واسعة من الانتقادات، حيث وصفها مراقبون ومشرعون بريطانيون بأنها "تحريف غير مقبول للحقائق"، واتُهمت الهيئة بخرق معايير الحياد والدقة التي يفرضها عليها ميثاق الخدمة العامة.



وأعلنت "بي بي سي" في بيان موجز أن ديفي وتورنِس قدما استقالتيهما "للسماح بمراجعة داخلية شاملة لاستعادة ثقة الجمهور". وأوضحت أنها ستباشر تحقيقاً داخلياً حول آلية تمرير النسخة المعدلة من الوثائقي دون تدقيق تحريري كافٍ.



ووفقاً لوكالة " "، تأتي هذه الأزمة ضمن سلسلة تحديات تواجه المؤسسة العريقة، وتشمل انتقادات حول تغطياتها للحرب في غزة وقضايا الجندر، مما أعاد إلى الواجهة حول مستقبل الحياد في العامة في .