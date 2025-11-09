Advertisement

عربي-دولي

تصادم قطارين قرب براتيسلافا

Lebanon 24
09-11-2025 | 16:45
A-
A+
Doc-P-1440168-638983289106321083.png
Doc-P-1440168-638983289106321083.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصيب عدد من الركاب مساء الأحد جرّاء تصادم قطارين على خط براتيسلافا–بيزينوك في سلوفاكيا، وفق الشرطة ووسائل إعلام محلية.
Advertisement
 
وأوضحت الشرطة أنّ فرق الطوارئ والإسعاف هرعت إلى الموقع، على بعد نحو 20 كلم شمال شرقي العاصمة، وقد باشرت نقل المصابين إلى مستشفيات قريبة، فيما فُتح تحقيق لتحديد أسباب وملابسات الحادث.
 
ولم تُعلن حتى الآن حصيلة دقيقة للإصابات بانتظار بيان رسمي من وزارة الداخلية أو هيئة السكك الحديدية. (العين)
 
مواضيع ذات صلة
جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية قرب مستشفى سان جورج الحدث
lebanon 24
10/11/2025 05:03:27 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية قرب جسر الصفير الحدث سبب بازدحام مروري ودراج من مفرزة سير بعبدا في المحلة لتسهيل السير
lebanon 24
10/11/2025 05:03:27 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبتين على طريق عام شتورة زحلة
lebanon 24
10/11/2025 05:03:27 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: تصادم بين ٥ سيارات على أوتوستراد الزلقا باتجاه بيروت والأضرار مادية
lebanon 24
10/11/2025 05:03:27 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

هيئة السكك الحديدية

السكك الحديدية

وزارة الداخلية

براتيسلافا

سلوفاكيا

شمال شرق

تيسلا

العين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:57 | 2025-11-09
16:49 | 2025-11-09
16:09 | 2025-11-09
16:02 | 2025-11-09
16:00 | 2025-11-09
15:47 | 2025-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24