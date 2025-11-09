24
تصادم قطارين قرب براتيسلافا
Lebanon 24
09-11-2025
|
16:45
A-
A+
أصيب عدد من الركاب مساء الأحد جرّاء تصادم قطارين على خط براتيسلافا–بيزينوك في
سلوفاكيا
، وفق الشرطة ووسائل إعلام محلية.
وأوضحت الشرطة أنّ فرق الطوارئ والإسعاف هرعت إلى الموقع، على بعد نحو 20 كلم شمال شرقي العاصمة، وقد باشرت نقل المصابين إلى مستشفيات قريبة، فيما فُتح تحقيق لتحديد أسباب وملابسات الحادث.
ولم تُعلن حتى الآن حصيلة دقيقة للإصابات بانتظار بيان رسمي من
وزارة الداخلية
أو
هيئة السكك الحديدية
. (العين)
