Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي يكشف: هذا ما جرى خلال لقائي مع ترامب

Lebanon 24
09-11-2025 | 23:04
A-
A+
Doc-P-1440207-638983518118521601.jpg
Doc-P-1440207-638983518118521601.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "الادعاءات" التي تقول إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رمى خرائط ساحة المعركة خلال اجتماعهما في تشرين الأول في البيت الأبيض، عندما اجتمع به آملا في تأمين إمدادات صواريخ كروز "توماهوك".
Advertisement

وقال زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة "الغارديان" البريطانية: "لم يرم أي شيء. أنا متأكد"، واصفا علاقته بترامب بأنها "عادية، ومهنية وبنّاءة".

وفي حديثه من قصر الرئاسة في كييف، قال زيلينسكي إن "الجميع في العالم" يخاف من ترامب، مضيفا "هذا هو الواقع".

وعند سؤاله عما إذا كان ذلك يشمل أوكرانيا أيضا، قال زيلينسكي: "لا نحن لسنا أعداءً لأميركا. نحن أصدقاء. فلماذا نخشاها؟"، مشيرا إلى "اشتراك البلدين في قيم عميقة، مقارنة بروسيا".

وكشف زيلينسكي أيضا أن ملك بريطانيا تشارلز لعب دورا مهما خلف الكواليس في تشجيع ترامب على دعم أوكرانيا بشكل أكبر، بعد اجتماع مثير للجدل في المكتب البيضاوي في شباط، حين وبّخ ترامب زيلينسكي علنا.

وأوضح زيلينسكي: "لا أعرف كل التفاصيل، لكن أفهم أن الملك تشارلز أرسل بعض الإشارات المهمة للرئيس ترامب".
 
وتطرق زيلينسكي في المقابلة إلى الحديث عن الهجمات الروسية على بلاده، حيث قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يصدر أوامر بهجمات إرهابية على أنظمة الطاقة في أوكرانيا، ما يتسبب في قتل مدنيين وترك كثيرين بلا كهرباء أو ماء".

وشدد على أن بوتين "لا يمكنه خلق التوتر داخل مجتمعنا بأي طريقة".

وأشار زيلينسكي إلى أنه يعمل عن كثب مع شركاء دوليين لحماية أوكرانيا من أسراب الطائرات المسيّرة الروسية.

وتابع قائلا إنه يريد "شراء 27 نظام دفاع جوي باتريوت من الولايات المتحدة، وبانتظار ذلك، يمكن للدول الأوروبية إعارة أنظمتها الموجودة لأوكرانيا".

ومع استبعاد ترامب التدخل العسكري الأميركي، وعدت حكومتا فرنسا والمملكة المتحدة بإرسال قوات كجزء من تسوية سلام مستقبلية في أوكرانيا.

وحول هذه النقطة، قال زيلينسكي: "موضوع وجود قوة مسلحة أوروبية في أوكرانيا أثناء استمرار القتال يجب التعامل معه بحذر. القادة يخافون على شعوبهم. لا يريدون الانخراط في الحرب. القرار النهائي بشأن نشر القوات هو خيارهم، وأي ضغط مفرط قد يؤدي إلى فقد كييف الدعم المالي والعسكري من شركائنا".

وربط الرئيس الأوكراني بين تزايد "الأنشطة الخبيثة" في أنحاء أوروبا بما في ذلك اختراق طائرة مسيّرة تمويهية للأجواء البولندية، وظهور طائرات مسيّرة لاحقا فوق مطارات كوبنهاغن وميونيخ وبروكسل، وبين فشل روسيا في تحقيق تقدم كبير على الجبهة منذ الأشهر الأولى بعد بدء عمليتها في أوكرانيا عام 2022، حسب قوله.

وتابع قائلا: "بوتين في مأزق من حيث تحقيق نجاح حقيقي، إنه أقرب إلى حالة جمود. ولهذا السبب، فإن هذه الإخفاقات قد تدفعه للبحث عن أراضٍ أخرى. الأمر صعب جدا علينا، لكننا في وطننا وندافع عن أنفسنا".

ووصف روسيا بأنها دولة كبيرة وعدوانية تحتاج دائما إلى عدو خارجي كبير لتوحيد مختلف مناطقها، مضيفا أن بوتين يرى الولايات المتحدة والغرب كأعداء. (سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
مُقدّم برامج لبنانيّ يكشف لأوّل مرّة: هذا ما جرى مع زوجتي وإبني في يوم الولادة
lebanon 24
10/11/2025 10:29:41 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: ترامب لا يريد التصعيد مع روسيا حتى عقد لقاء آخر مع بوتين
lebanon 24
10/11/2025 10:29:41 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان 24 يكشف اسباب استقالة بيدرسون...ما علاقة لقائه مع الشرع؟
lebanon 24
10/11/2025 10:29:41 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: ألغيت لقائي مع الرئيس بوتين لأني أعتقد أن الوقت غير مناسب لتحقيق ما نريد
lebanon 24
10/11/2025 10:29:41 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

البيت الأبيض

البريطانية

سكاي نيوز

البريطاني

أوكرانيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:18 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:18 | 2025-11-10
03:16 | 2025-11-10
03:08 | 2025-11-10
02:31 | 2025-11-10
02:30 | 2025-11-10
02:19 | 2025-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24