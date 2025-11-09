بعد اغلاق لـ40 يوماً.. مجلس الشيوخ الأميركي يتوصل إلى اتفاق لإنهائه

Advertisement

توصل ، الأحد، إلى اتفاق بين الحزبين والديموقراطي من شأنه استئناف التمويل وإنهاء الإغلاق الحكومي الذي امتد في رقم قياسي لأربعين يوما، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية.وأفادت شبكتا " " و" " بأن أعضاء توصلوا إلى اتفاق مؤقت لتمويل الحكومة حتى يناير (كانون الثاني)، بعد خلافهم حول دعم الرعاية الصحية والاعانات الغذائية وقرارات بفصل موظفين فيدراليين. ومن المتوقع أن يصوت المجلس بشكل إجرائي على هذا الاتفاق مساء الأحد.ومع ورود الأنباء عن هذا الاختراق، قال للصحافيين لدى وصوله إلى بعد قضائه عطلة نهاية الأسبوع في منتجعه مارالاغو في : "يبدو أننا نقترب من نهاية الإغلاق".وبعد إقراره في مجلس الشيوخ، سيحتاج مشروع القانون إلى مصادقة مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون، قبل أن يحال إلى لتوقيعه.