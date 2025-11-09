Advertisement

عربي-دولي

بعد اغلاق لـ40 يوماً.. مجلس الشيوخ الأميركي يتوصل إلى اتفاق لإنهائه

Lebanon 24
09-11-2025 | 23:13
توصل مجلس الشيوخ الأميركي، الأحد، إلى اتفاق بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي من شأنه استئناف التمويل الفيدرالي وإنهاء الإغلاق الحكومي الذي امتد في رقم قياسي لأربعين يوما، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية.
وأفادت شبكتا "سي ان ان" و"فوكس نيوز" بأن أعضاء مجلس الشيوخ توصلوا إلى اتفاق مؤقت لتمويل الحكومة حتى يناير (كانون الثاني)، بعد خلافهم حول دعم الرعاية الصحية والاعانات الغذائية وقرارات الرئيس ترامب بفصل موظفين فيدراليين. ومن المتوقع أن يصوت المجلس بشكل إجرائي على هذا الاتفاق مساء الأحد.

ومع ورود الأنباء عن هذا الاختراق، قال ترامب للصحافيين لدى وصوله إلى البيت الأبيض بعد قضائه عطلة نهاية الأسبوع في منتجعه مارالاغو في فلوريدا: "يبدو أننا نقترب من نهاية الإغلاق".

وبعد إقراره في مجلس الشيوخ، سيحتاج مشروع القانون إلى مصادقة مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون، قبل أن يحال إلى مكتب ترامب لتوقيعه.
مجلس الشيوخ الأميركي

البيت الأبيض

الرئيس ترامب

مجلس الشيوخ

مكتب ترامب

فوكس نيوز

الفيدرالي

بيت الأب

