Advertisement

عربي-دولي

تركيا تعمل على توفير ممر آمن لنحو 200 مدني عالقين في أنفاق في غزة

Lebanon 24
09-11-2025 | 23:16
A-
A+
Doc-P-1440209-638983523254490015.jpeg
Doc-P-1440209-638983523254490015.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن مسؤول تركي أن تركيا تعمل على توفير ممر آمن لنحو 200 مدني عالقين في أنفاق في غزة، بعد أن سهلت عودة جثة جندي إسرائيلي قُتل هناك قبل أكثر من عقد من الزمان.
Advertisement
 
وقال المسؤول: "تركيا نجحت في تسهيل إعادة رفات هدار جولدن إلى إسرائيل بعد 11 عاما من الجهود المكثفة التي تعكس التزام حماس الواضح بوقف إطلاق النار".
 
وأضاف: "في الوقت نفسه، نعمل على توفير ممر آمن لحوالي 200 مدني من غزة عالقين حاليا في الأنفاق". (روسيا اليوم) 

مواضيع ذات صلة
إسرائيل تدرس "توفير ممر آمن" لخروج قادة حماس من غزة
lebanon 24
10/11/2025 10:29:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول تركي لأكسيوس: نعمل على مرور آمن لـ 200 من عناصر حماس المحاصرين بأنفاق رفح
lebanon 24
10/11/2025 10:29:54 Lebanon 24 Lebanon 24
‌الأمم المتحدة تطالب بتوفير ممر آمن للمدنيين المحاصرين في الفاشر السودانية
lebanon 24
10/11/2025 10:29:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مصر تتحرّك لحل مشكلة عناصر حماس العالقين في أنفاق غزة
lebanon 24
10/11/2025 10:29:54 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

إسرائيل

التزام

روسيا

حماس

تركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:18 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:18 | 2025-11-10
03:16 | 2025-11-10
03:08 | 2025-11-10
02:31 | 2025-11-10
02:30 | 2025-11-10
02:19 | 2025-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24