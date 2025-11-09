تركيا تعمل على توفير ممر آمن لنحو 200 مدني عالقين في أنفاق في غزة

أعلن مسؤول أن تعمل على توفير ممر آمن لنحو 200 مدني عالقين في أنفاق في غزة، بعد أن سهلت عودة جثة جندي إسرائيلي قُتل هناك قبل أكثر من عقد من الزمان.

وقال المسؤول: "تركيا نجحت في تسهيل إعادة رفات هدار جولدن إلى بعد 11 عاما من الجهود المكثفة التي تعكس الواضح بوقف إطلاق النار".

وأضاف: "في الوقت نفسه، نعمل على توفير ممر آمن لحوالي 200 مدني من غزة عالقين حاليا في الأنفاق". (روسيا اليوم)