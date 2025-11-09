24
عربي-دولي
غارات بمسيّرات على مواقع يشتبه بارتباطها بـ"القاعدة" في اليمن
Lebanon 24
09-11-2025
|
23:16
شنت طائرات مسيّرة يُعتقد أنها أميركية،غارتين متتاليتين على مواقع يُشتبه انتمائها لتنظيم "
القاعدة
" في بلدة خُوْرة بمديرية مرْخة السُّفلى شرقي محافظة
شبوة
جنوب شرقي اليمن، بحسب مصادر محلية.
وقالت المصادر، إن الغارتين وقعتا بفاصل زمني قصير، وأسفرتا عن مقتل عدد من الأشخاص بينهم قيادات ميدانية في التنظيم، إضافة إلى تدمير آليات ومواقع يُعتقد أن عناصر القاعدة كانوا يستخدمونها.
وبحسب المصادر، فإن دوي الانفجارات سُمِع في مناطق مجاورة، وشوهدت ألسنة لهب تتصاعد من المواقع المستهدفة قبل أن تخمد لاحقا، وفق شهود
عيان
.
وتقع بلدة خُوْرة على بُعد نحو 120 كيلومترا من
مركز محافظة
شبوة، وتتاخم حدود
محافظة البيضاء
، وتُعرف بطبيعتها الجبلية الوعرة التي جعلت بعض مناطقها ملاذا لعناصر التنظيم.
