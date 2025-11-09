Advertisement

عربي-دولي

فنزويلا تعتقل مشتبها به بتفجير طائرة ركاب بنمية عام 1994.. ما علاقة حزب الله؟

Lebanon 24
09-11-2025 | 23:23
A-
A+
Doc-P-1440214-638983527840762062.png
Doc-P-1440214-638983527840762062.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت بنما الأحد أن فنزويلا اعتقلت على أراضيها مشتبها به بتفجير طائرة ركاب بنمية عام 1994 نُسب إلى حزب الله وأسفر عن مقتل 21 شخصا، معظمهم من اليهود.
Advertisement

وانفجرت طائرة الرحلة رقم 901 التابعة لشركة "الاس تشيريكاناس" بعد إقلاعها من مطار في مقاطعة كولون في بنما ليل 19 تموز 1994.

وقُتل جميع ركاب الطائرة، ومعظمهم من الجالية اليهودية في هذه الدولة الواقعة في أميركا الوسطى، بمن فيهم ثلاثة أميركيين. ويعد هذا التفجير أسوأ هجوم إرهابي في تاريخ بنما.

وأكد مكتب الإنتربول في كراكاس لنظيره البنمي اعتقال المواطن الفنزويلي علي زكي حاج جليل، وفقا لما ذكرته الشرطة البنمية في بيان.

أضاف البيان أن الاعتقال وقع في 6 تشرين الأول في جزيرة مرغريتا بولاية نويفا إسبارا الفنزويلية، مشيرة إلى أن إجراءات تسليم حاج جليل جارية.

وأكدت وزارة الخارجية البنمية السبت أنها باشرت "إجراءات دبلوماسية وقانونية" لتقديم المشتبه به للعدالة البنمية.
 
كما أعربت الوزارة عن قلقها إزاء "وجود شخص وإقامته في جمهورية فنزويلا البوليفارية بدون مساءلة"، رغم أنه مرتبط "بشكل واضح بالهجوم الإرهابي على الرحلة 901". (العربية) 
مواضيع ذات صلة
تقارير فرنسية: السلطات تعتقل مشتبها به ثالثا في قضية السطو على متحف اللوفر في باريس
lebanon 24
10/11/2025 10:30:08 Lebanon 24 Lebanon 24
إلقاء القبض على طفل نرويجي مشتبه به في تفجير قنبلة يدويّة
lebanon 24
10/11/2025 10:30:08 Lebanon 24 Lebanon 24
إحباط هجوم محتمل.. شرطة برلين تعتقل مشتبهاً به وتضبط مواد متفجرة
lebanon 24
10/11/2025 10:30:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام نرويجية: طائرة ركّاب تحوّل مسارها إلى تروندهايم بعد رصد مسيّرة مجهولة فوق مطار برونوييسوند
lebanon 24
10/11/2025 10:30:08 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية

حزب الله

دبلوماسي

اليهودية

جمهورية

يهودية

يهودي

جزيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:18 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2025-11-10
03:18 | 2025-11-10
03:16 | 2025-11-10
03:08 | 2025-11-10
02:31 | 2025-11-10
02:30 | 2025-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24