عربي-دولي
فنزويلا تعتقل مشتبها به بتفجير طائرة ركاب بنمية عام 1994.. ما علاقة حزب الله؟
Lebanon 24
09-11-2025
|
23:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت بنما الأحد أن فنزويلا اعتقلت على أراضيها مشتبها به بتفجير طائرة ركاب بنمية عام 1994 نُسب إلى
حزب الله
وأسفر عن مقتل 21 شخصا، معظمهم من اليهود.
وانفجرت طائرة الرحلة رقم 901 التابعة لشركة "الاس تشيريكاناس" بعد إقلاعها من مطار في مقاطعة كولون في بنما ليل 19
تموز
1994.
وقُتل جميع ركاب الطائرة، ومعظمهم من الجالية
اليهودية
في هذه الدولة الواقعة في أميركا الوسطى، بمن فيهم ثلاثة أميركيين. ويعد هذا التفجير أسوأ هجوم إرهابي في تاريخ بنما.
وأكد مكتب الإنتربول في كراكاس لنظيره البنمي اعتقال المواطن الفنزويلي علي زكي حاج
جليل
، وفقا لما ذكرته الشرطة البنمية في بيان.
أضاف البيان أن الاعتقال وقع في 6 تشرين الأول في
جزيرة
مرغريتا بولاية نويفا إسبارا الفنزويلية، مشيرة إلى أن إجراءات تسليم حاج جليل جارية.
وأكدت
وزارة الخارجية
البنمية السبت أنها باشرت "إجراءات دبلوماسية وقانونية" لتقديم المشتبه به للعدالة البنمية.
كما أعربت الوزارة عن قلقها إزاء "وجود شخص وإقامته في
جمهورية
فنزويلا البوليفارية بدون مساءلة"، رغم أنه مرتبط "بشكل واضح بالهجوم الإرهابي على الرحلة 901". (العربية)
