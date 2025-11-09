فنزويلا تعتقل مشتبها به بتفجير طائرة ركاب بنمية عام 1994.. ما علاقة حزب الله؟

Advertisement

أعلنت بنما الأحد أن فنزويلا اعتقلت على أراضيها مشتبها به بتفجير طائرة ركاب بنمية عام 1994 نُسب إلى وأسفر عن مقتل 21 شخصا، معظمهم من اليهود.وانفجرت طائرة الرحلة رقم 901 التابعة لشركة "الاس تشيريكاناس" بعد إقلاعها من مطار في مقاطعة كولون في بنما ليل 19 1994.وقُتل جميع ركاب الطائرة، ومعظمهم من الجالية في هذه الدولة الواقعة في أميركا الوسطى، بمن فيهم ثلاثة أميركيين. ويعد هذا التفجير أسوأ هجوم إرهابي في تاريخ بنما.وأكد مكتب الإنتربول في كراكاس لنظيره البنمي اعتقال المواطن الفنزويلي علي زكي حاج ، وفقا لما ذكرته الشرطة البنمية في بيان.أضاف البيان أن الاعتقال وقع في 6 تشرين الأول في مرغريتا بولاية نويفا إسبارا الفنزويلية، مشيرة إلى أن إجراءات تسليم حاج جليل جارية.وأكدت البنمية السبت أنها باشرت "إجراءات دبلوماسية وقانونية" لتقديم المشتبه به للعدالة البنمية.