بعد الاستهداف الروسي.. أوكرانيا تعمل لإعادة تشغيل شبكات الطاقة



Advertisement

كثّفت هجماتها على البنى التحتية الأوكرانية في الأشهر الأخيرة، وأطلقت مئات المسيّرات ضد منشآت للطاقة في أنحاء البلاد السبت.



أعلن في خطابه المسائي أن "فرق الإصلاح تعمل بشكل متواصل تقريبًا في معظم المناطق". تواصل الفرق جهودها لإصلاح الأضرار الناجمة عن هجمات روسية هي من الأعنف على البنى التحتية للطاقة في ، بحسب ما أكّد الرئيس .كثّفت هجماتها على البنى التحتية الأوكرانية في الأشهر الأخيرة، وأطلقت مئات المسيّرات ضد منشآت للطاقة في أنحاء البلاد السبت.أعلن في خطابه المسائي أن "فرق الإصلاح تعمل بشكل متواصل تقريبًا في معظم المناطق".

وأضاف الرئيس الأوكراني أن "جهود إعادة التشغيل تتواصل، ورغم صعوبة الوضع، يشارك آلاف الأشخاص في إصلاح الأضرار".



ويعتبر الوضع بالغ الصعوبة في منطقتي خاركيف وسومي بشمال شرق البلاد، وكذلك في بوسط البلاد.



قال وزير إن نحو 100 ألف مشترك حُرموا من الكهرباء والمياه والتدفئة في منطقة خاركيف.



في بولتافا، إحدى أكثر المناطق تضررًا، أُعيدت معظم خدمات الكهرباء الأحد، باستثناء أجزاء من مدينتها الرئيسية بسبب تعطل بعض المعدات، بحسب السلطات المحلية.



وسيستمر قطع الكهرباء وفق الجدول المعلن من الشركة المشغلة لنظام نقل الطاقة "أوكران إنرغو" في معظم المناطق الأوكرانية الإثنين.