عربي-دولي

بعد الاستهداف الروسي.. أوكرانيا تعمل لإعادة تشغيل شبكات الطاقة

Lebanon 24
09-11-2025 | 23:25
تواصل الفرق الأوكرانية جهودها لإصلاح الأضرار الناجمة عن هجمات روسية هي من الأعنف على البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا، بحسب ما أكّد الرئيس فولوديمير زيلينسكي.
كثّفت موسكو هجماتها على البنى التحتية الأوكرانية في الأشهر الأخيرة، وأطلقت مئات المسيّرات ضد منشآت للطاقة في أنحاء البلاد السبت.

أعلن زيلينسكي في خطابه المسائي أن "فرق الإصلاح تعمل بشكل متواصل تقريبًا في معظم المناطق".
وأضاف الرئيس الأوكراني أن "جهود إعادة التشغيل تتواصل، ورغم صعوبة الوضع، يشارك آلاف الأشخاص في إصلاح الأضرار".

ويعتبر الوضع بالغ الصعوبة في منطقتي خاركيف وسومي بشمال شرق البلاد، وكذلك في منطقة بولتافا بوسط البلاد.

قال وزير إعادة الإعمار أوليكسي كوليبا إن نحو 100 ألف مشترك حُرموا من الكهرباء والمياه والتدفئة في منطقة خاركيف.

في بولتافا، إحدى أكثر المناطق تضررًا، أُعيدت معظم خدمات الكهرباء الأحد، باستثناء أجزاء من مدينتها الرئيسية بسبب تعطل بعض المعدات، بحسب السلطات المحلية.

وسيستمر قطع الكهرباء وفق الجدول المعلن من الشركة المشغلة لنظام نقل الطاقة "أوكران إنرغو" في معظم المناطق الأوكرانية الإثنين.
