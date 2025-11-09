الجيش السوداني يتصدى لقوات الدعم السريع في الأبيض

Advertisement

شن الجيش السوداني، الأحد، غارات جوية على مطار نيالا جنوب دارفور، كما نفذ الجيش عمليات انتشار في الأبيض وتصدى لهجمات .ومن جانبه، نفى مسؤول الإعلام في حكومة دارفور، عقاد بن كوني، سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الأبيض شمال كردفان، مؤكدا أن الجيش ينتشر في الأبيض ومحيطها ويتصدى لأية هجمات.