Advertisement

عربي-دولي

الجيش السوداني يتصدى لقوات الدعم السريع في الأبيض

Lebanon 24
09-11-2025 | 23:46
A-
A+
Doc-P-1440220-638983540992121599.jpg
Doc-P-1440220-638983540992121599.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شن الجيش السوداني، الأحد، غارات جوية على مطار نيالا جنوب دارفور، كما نفذ الجيش عمليات انتشار في الأبيض شمال كردفان وتصدى لهجمات قوات الدعم السريع.
Advertisement

ومن جانبه، نفى مسؤول الإعلام في حكومة دارفور، عقاد بن كوني، سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الأبيض شمال كردفان، مؤكدا أن الجيش ينتشر في الأبيض ومحيطها ويتصدى لأية هجمات.
 
وأفاد مسؤول الإعلام في حكومة دارفور بأن قوات الدعم السريع تحاصر المواطنين في مدينة الفاشر وتمنعهم من الفرار إلى طويلة، وتمنع أيضا تقديم منظمات إنسانية المساعدات إلى النازحين. (العربية) 
مواضيع ذات صلة
الجيش السوداني: تصدينا فجر اليوم لهجمات من الدعم السريع على بابنوسة
lebanon 24
10/11/2025 10:30:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش السوداني يتصدى لهجوم مباغت للدعم على كازقيل جنوبي الأبُيض
lebanon 24
10/11/2025 10:30:35 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على مقر الجيش السوداني في الفاشر (رويترز)
lebanon 24
10/11/2025 10:30:35 Lebanon 24 Lebanon 24
القوة المشتركة المساندة للجيش السوداني: انتهاكات الدعم السريع ترقى لجرائم حرب
lebanon 24
10/11/2025 10:30:35 Lebanon 24 Lebanon 24

قوات الدعم السريع

شمال كردفان

النازحين

السودان

سوداني

الفاشر

ساني

ما ن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:18 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2025-11-10
03:18 | 2025-11-10
03:16 | 2025-11-10
03:08 | 2025-11-10
02:31 | 2025-11-10
02:30 | 2025-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24