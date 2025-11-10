وفد روسي في مصر اليوم لإجراء محادثات عسكرية

24
ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن سكرتير
مجلس الأمن
الروسي
سيرغي
شويغو وصل إلى
القاهرة
، على رأس وفد كبير يضم مسؤولين كبارا في مجالي التسلح والطاقة النووية لإجراء محادثات عسكرية مع القيادة
المصرية
.
وقالت الوكالة إن من المقرر أن يلتقي شويغو بالرئيس
عبد الفتاح السيسي
اليوم ومستشار
الأمن القومي
المصري ووزيري الخارجية والدفاع، بالإضافة إلى كبار مسؤولي الأمن والمخابرات.
ونقلت الوكالة عن المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي قوله في بيان “تشمل الموضوعات ذات الأولوية
آفاق
تنفيذ الاتفاقات التي أُبرمت على أعلى مستوى، بما في ذلك التعاون العسكري والعسكري-التقني”.
