وفد روسي في مصر اليوم لإجراء محادثات عسكرية

ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن سكرتير الروسي شويغو وصل إلى ، على رأس وفد كبير يضم مسؤولين كبارا في مجالي التسلح والطاقة النووية لإجراء محادثات عسكرية مع القيادة .وقالت الوكالة إن من المقرر أن يلتقي شويغو بالرئيس اليوم ومستشار المصري ووزيري الخارجية والدفاع، بالإضافة إلى كبار مسؤولي الأمن والمخابرات.ونقلت الوكالة عن المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي قوله في بيان “تشمل الموضوعات ذات الأولوية تنفيذ الاتفاقات التي أُبرمت على أعلى مستوى، بما في ذلك التعاون العسكري والعسكري-التقني”.