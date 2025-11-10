Advertisement

عربي-دولي

بيان من الحرس الثوري الإيراني: لتوخي الحذر

Lebanon 24
10-11-2025 | 00:31
نفى مسؤول العلاقات العامة في القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني صحة الصور المتداولة تحت عنوان "أنفاق صاروخية وطائرات مسيّرة تابعة للحرس الثوري".
وأكد علي نادري، مسؤول العلاقات العامة في القوة الجوفضائية للحرس الثوري لوكالة "فارس" أن "هذه الصور لا تمت بأي صلة إلى المنشآت أو المدن الصاروخية التابعة للحرس الثوري".

وأضاف نادري أن الصور الرسمية الخاصة بمدن الصواريخ التابعة للقوة الجوفضائية للحرس الثوري يتم نشرها حصرا عبر العلاقات العامة لهذه القوة، وهي معروفة وواضحة المصدر، ولذلك فإن الصور التي يتم تداولها حالياً في الفضاء الافتراضي لا يمكن الاعتماد عليها أو الاستناد إليها كمصادر موثوقة.

وأكد أن "أي معلومات أو صور تتعلق بالبنية التحتية الصاروخية أو مشاريع الطائرات المسيّرة للحرس الثوري لا تُنشر إلا من خلال القنوات الإعلامية الرسمية التابعة له"، داعيا المتابعين إلى "توخي الحذر من تداول محتوى غير موثوق أو مجهول المصدر قد يُستخدم في بث الشائعات أو تشويه الحقائق". (روسيا اليوم) 
 
الحرس الثوري يصدر بيانا بشأن صورة متداولة حول أنفاق صاروخية للطائرات المسيّرة
 
 
الحرس الثوري الإيراني

روسيا اليوم

الإيراني

لي نا

روسيا

العلا

تابع
من نحن
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24