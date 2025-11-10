دراسة تنسف الاعتقاد السائد.. هل يمكن تناول الباراسيتامول أثناء الحمل؟

خلصت دراسة متعمقة إلى أن الأدلة الحالية لا تظهر أن هناك صلة واضحة بين تناول عقار الباراسيتامول أثناء الحمل ومرض التوحد واضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (إيه دي إتش دي) لدى الأطفال.





وقام الباحثون بتمشيط جميع الدراسات المتعلقة بهذه القضية وخلصوا إلى أنها كانت منخفضة الجودة، مع ثقة "منخفضة إلى منخفضة للغاية" في أي نتائج تشير إلى وجود صلة، بحسب وكالة بي آيه ميديا .



والآن، في دراسة جديدة نشرت في البريطانية (بي إم جيه)، خلص خبراء، من بينهم باحثون من جامعتي وبرمنغهام، إلى أنه ينبغي الاستمرار في نصح النساء بتناول الباراسيتامول عند الحاجة لعلاج الألم والحمى أثناء الحمل.



وقالوا إن هناك "نقصا في الأدلة القوية التي تربط بين استخدام الباراسيتامول في الحمل والتوحد واضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط لدى الأطفال". وكان الرئيس الأميركي قد قال في سبتمبر الماضي إن هناك "ارتفاعا صاروخيا" في حالات التوحد وأن دواء تايلينول- الذي يسمى باراسيتامول في المتحدة - كان سببا محتملا.