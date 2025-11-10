Advertisement

عربي-دولي

دراسة تنسف الاعتقاد السائد.. هل يمكن تناول الباراسيتامول أثناء الحمل؟

Lebanon 24
10-11-2025 | 01:41
خلصت دراسة متعمقة إلى أن الأدلة الحالية لا تظهر أن هناك صلة واضحة بين تناول عقار الباراسيتامول أثناء الحمل ومرض التوحد واضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (إيه دي إتش دي) لدى الأطفال.


وقام الباحثون بتمشيط جميع الدراسات المتعلقة بهذه القضية وخلصوا إلى أنها كانت منخفضة الجودة، مع ثقة "منخفضة إلى منخفضة للغاية" في أي نتائج تشير إلى وجود صلة، بحسب وكالة بي آيه ميديا البريطانية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال في سبتمبر الماضي إن هناك "ارتفاعا صاروخيا" في حالات التوحد وأن دواء تايلينول- الذي يسمى باراسيتامول في المملكة المتحدة - كان سببا محتملا.
والآن، في دراسة جديدة نشرت في المجلة الطبية البريطانية (بي إم جيه)، خلص خبراء، من بينهم باحثون من جامعتي ليفربول وبرمنغهام، إلى أنه ينبغي الاستمرار في نصح النساء بتناول الباراسيتامول عند الحاجة لعلاج الألم والحمى أثناء الحمل.

وقالوا إن هناك "نقصا في الأدلة القوية التي تربط بين استخدام الباراسيتامول في الحمل والتوحد واضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط لدى الأطفال".
