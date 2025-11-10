24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
دراسة تنسف الاعتقاد السائد.. هل يمكن تناول الباراسيتامول أثناء الحمل؟
Lebanon 24
10-11-2025
|
01:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
خلصت دراسة متعمقة إلى أن الأدلة الحالية لا تظهر أن هناك صلة واضحة بين تناول عقار الباراسيتامول أثناء الحمل ومرض التوحد واضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (إيه دي إتش دي) لدى الأطفال.
وقام الباحثون بتمشيط جميع الدراسات المتعلقة بهذه القضية وخلصوا إلى أنها كانت منخفضة الجودة، مع ثقة "منخفضة إلى منخفضة للغاية" في أي نتائج تشير إلى وجود صلة، بحسب وكالة بي آيه ميديا
البريطانية
.
وكان الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
قد قال في سبتمبر الماضي إن هناك "ارتفاعا صاروخيا" في حالات التوحد وأن دواء تايلينول- الذي يسمى باراسيتامول في
المملكة
المتحدة - كان سببا محتملا.
Advertisement
والآن، في دراسة جديدة نشرت في
المجلة الطبية
البريطانية (بي إم جيه)، خلص خبراء، من بينهم باحثون من جامعتي
ليفربول
وبرمنغهام، إلى أنه ينبغي الاستمرار في نصح النساء بتناول الباراسيتامول عند الحاجة لعلاج الألم والحمى أثناء الحمل.
وقالوا إن هناك "نقصا في الأدلة القوية التي تربط بين استخدام الباراسيتامول في الحمل والتوحد واضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط لدى الأطفال".
مواضيع ذات صلة
هل الباراسيتامول آمن أثناء الحمل؟ "الصحة العالمية" تواجه ترامب
Lebanon 24
هل الباراسيتامول آمن أثناء الحمل؟ "الصحة العالمية" تواجه ترامب
10/11/2025 10:31:08
10/11/2025 10:31:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أثناء الحمل.. هل يزيد الباراسيتامول خطر التوحد؟
Lebanon 24
أثناء الحمل.. هل يزيد الباراسيتامول خطر التوحد؟
10/11/2025 10:31:08
10/11/2025 10:31:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين: الاعتقاد بأن أوكرانيا يمكن أن تستعيد شيئًا ما هو خطأ جسيم
Lebanon 24
الكرملين: الاعتقاد بأن أوكرانيا يمكن أن تستعيد شيئًا ما هو خطأ جسيم
10/11/2025 10:31:08
10/11/2025 10:31:08
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة حديثة تكشف آثار تناول الكاجو بانتظام
Lebanon 24
دراسة حديثة تكشف آثار تناول الكاجو بانتظام
10/11/2025 10:31:08
10/11/2025 10:31:08
Lebanon 24
Lebanon 24
المجلة الطبية
دونالد ترامب
البريطانية
البريطاني
برمنغهام
ليفربول
المملكة
دونالد
تابع
قد يعجبك أيضاً
تقرير بريطاني يتحدث عن نزع سلاح حماس.. هذا ما كشفه
Lebanon 24
تقرير بريطاني يتحدث عن نزع سلاح حماس.. هذا ما كشفه
03:30 | 2025-11-10
10/11/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في مصر
Lebanon 24
انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في مصر
03:18 | 2025-11-10
10/11/2025 03:18:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"الحرب اقتربت"؟ إيران قد تقصف إسرائيل بـ2000 صاروخ!
Lebanon 24
"الحرب اقتربت"؟ إيران قد تقصف إسرائيل بـ2000 صاروخ!
03:16 | 2025-11-10
10/11/2025 03:16:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أوقع 96 إصابة.. طالب يفجر مدرسته
Lebanon 24
أوقع 96 إصابة.. طالب يفجر مدرسته
03:08 | 2025-11-10
10/11/2025 03:08:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يصدر عفوا عن عشرات المتهمين بالتدخل في انتخابات 2020
Lebanon 24
ترامب يصدر عفوا عن عشرات المتهمين بالتدخل في انتخابات 2020
02:31 | 2025-11-10
10/11/2025 02:31:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
Lebanon 24
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
05:18 | 2025-11-09
09/11/2025 05:18:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ممداني يسقط حجّة "الثنائي الشيعي"
Lebanon 24
ممداني يسقط حجّة "الثنائي الشيعي"
09:01 | 2025-11-09
09/11/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وأخيراً أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. أمطار طوفانية وثلوج كثيفة في هذا الموعد
Lebanon 24
وأخيراً أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. أمطار طوفانية وثلوج كثيفة في هذا الموعد
00:30 | 2025-11-10
10/11/2025 12:30:51
Lebanon 24
Lebanon 24
من مختبرات بكين إلى خزائن بيروت والعالم: هل يهدد "الذهب الصيني" احتياطي لبنان؟
Lebanon 24
من مختبرات بكين إلى خزائن بيروت والعالم: هل يهدد "الذهب الصيني" احتياطي لبنان؟
11:00 | 2025-11-09
09/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مكانٌ لاحتجاز مقاتلي "حزب الله".. تقريرٌ يكشف فظائع سجون إسرائيل!
Lebanon 24
مكانٌ لاحتجاز مقاتلي "حزب الله".. تقريرٌ يكشف فظائع سجون إسرائيل!
12:00 | 2025-11-09
09/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:30 | 2025-11-10
تقرير بريطاني يتحدث عن نزع سلاح حماس.. هذا ما كشفه
03:18 | 2025-11-10
انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في مصر
03:16 | 2025-11-10
"الحرب اقتربت"؟ إيران قد تقصف إسرائيل بـ2000 صاروخ!
03:08 | 2025-11-10
أوقع 96 إصابة.. طالب يفجر مدرسته
02:31 | 2025-11-10
ترامب يصدر عفوا عن عشرات المتهمين بالتدخل في انتخابات 2020
02:30 | 2025-11-10
الإمارات لا ترجّح المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
10/11/2025 10:31:08
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
10/11/2025 10:31:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
10/11/2025 10:31:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24